El BOE lo confirma: la subida del MEI entrará en vigor en enero de 2027 y tendrá impacto en la nómina de millones de trabajadores

Enero de 2027 va a traer un nuevo cambio en las nóminas. No será una cantidad especialmente elevada para la mayoría de los trabajadores, pero sí supondrá pagar algo más a la Seguridad Social. La razón está en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización que lleva aplicándose desde 2023 y que vuelve a subir el próximo año y así se reflejará en la nómina de todos.

El incremento ya estaba previsto y aparece recogido en la normativa. Durante 2026, el MEI representa el 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes. A partir del 1 de enero de 2027 será del 1%. Ahora bien, ese porcentaje no sale íntegramente del sueldo del trabajador. La empresa pagará un 0,83% y al empleado le corresponderá un 0,17%, frente al 0,15% actual. En la práctica son dos centésimas más, aunque la cantidad final dependerá de la base de cotización de cada persona.

El BOE lo confirma: la subida del MEI entrará en vigor en enero de 2027

El calendario para la subida progresiva del MEI quedó establecido con la reforma de 2023 y contempla incrementos hasta 2029. Ese año el MEI alcanzará el 1,2%, porcentaje que está previsto mantener hasta 2050. En 2025 el tipo total era del 0,80%, con un 0,67% a cargo de la empresa y un 0,13% correspondiente al trabajador. Este 2026 ha aumentado hasta el 0,90%, distribuido entre un 0,75% para la empresa y un 0,15% para el empleado. El siguiente escalón llegará el 1 de enero de 2027, cuando pasará al 1%.

El trabajador no soportará ese 1% completo. Su parte será del 0,17% de la base de cotización, mientras que el 0,83% restante correrá a cargo de la empresa. Para 2028 está previsto otro incremento hasta el 1,10% y en 2029 se alcanzará finalmente el 1,20%. La consecuencia para el trabajador será un pequeño aumento de la cotización y, si el resto de circunstancias de su nómina permanece exactamente igual, una ligera reducción de la cantidad neta que recibe.

Cuánto dinero supone realmente en una nómina

Para entender el cambio es más sencillo trasladar los porcentajes a euros. Si tomamos como ejemplo una base de cotización anual de 25.000 euros, en 2026 la aportación del trabajador al MEI, aplicando el 0,15%, es de 37,50 euros anuales. Con el 0,17% previsto para 2027, la misma base supondría una aportación de 42,50 euros al año. Es decir, cinco euros más durante todo el ejercicio, siempre suponiendo que la base de cotización se mantuviera idéntica. La diferencia media sería de unos 42 céntimos mensuales si se reparte entre doce meses.

No obstante, hablar de un sueldo bruto de 25.000 euros es únicamente una aproximación. El MEI se calcula sobre la base de cotización correspondiente, por lo que para conocer la cantidad exacta hay que consultar esa base en la nómina. Además, no existe un descuento idéntico en euros para todos los empleados. Al tratarse de un porcentaje, una base más elevada genera una aportación mayor y una base más baja, una cantidad inferior.

Para qué sirve el Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El MEI comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2023 y tiene una finalidad concreta. La Ley General de la Seguridad Social lo define como una cotización finalista destinada a preservar el equilibrio entre generaciones y reforzar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. El dinero obtenido nutre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido habitualmente como la «hucha de las pensiones». Y hay otro detalle importante ya que esta aportación no se computa a efectos de prestaciones. Es decir, pagar el MEI no incrementa directamente la futura pensión del trabajador que realiza la aportación. Su finalidad es reforzar financieramente el conjunto del sistema.

La medida se planteó, entre otras razones, ante el incremento del gasto que supondrá la jubilación de generaciones numerosas como la del baby boom. La Seguridad Social explica en sus proyecciones que el MEI aumenta progresivamente desde el 0,6% con el que comenzó en 2023 hasta el 1,2% previsto para 2029.

La empresa también pagará más por cada trabajador

Aunque el efecto más visible para un empleado aparezca en su nómina, la mayor parte de la cotización recae sobre la empresa. En 2027, de ese 1% total, 0,83 puntos corresponderán al empleador y 0,17 al trabajador. Siguiendo el ejemplo de una base anual de 25.000 euros, la aportación empresarial correspondiente al MEI ascendería a 207,50 euros durante 2027, frente a los mencionados 42,50 euros que corresponderían al empleado.

Por tanto, conviene diferenciar entre el tipo total del MEI y la cantidad que realmente se descuenta al trabajador. El primero subirá del 0,90% al 1%, pero la parte soportada por el empleado aumentará solamente dos centésimas, del 0,15% al 0,17%. El cambio de enero de 2027 tampoco será el último, como decimos, el calendario oficial todavía contempla dos incrementos más antes de alcanzar el 1,2% en 2029. A partir de entonces y hasta 2050, la legislación actualmente vigente prevé mantener ese porcentaje.

De esta forma, enero volverá a traer un pequeño cambio en las nóminas de los trabajadores sujetos a esta cotización. Individualmente puede representar unos pocos euros al año en muchos casos, pero forma parte de una aportación que se aplica ampliamente en los supuestos en los que existe obligación de cotizar por jubilación y cuyo objetivo es reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.