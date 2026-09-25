Rocío Butrón, decoradora: «El trucazo de Ikea para aprovechar el espacio detrás del sofá que casi nadie utiliza y ganar almacenamiento»
El "hack" con dos estanterías de IKEA para aprovechar la parte de atrás del sofá
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Algunas zonas de la casa se quedan casi siempre sin que les prestemos atención. Puede deberse a que son demasiado pequeñas o incómodas como para sacarles partido, y uno de esos rincones suele ser la parte de detrás del sofá que existe en muchas casas debido a que una columna, un retranqueo de la pared o la propia distribución del salón impide colocar el mueble completamente pegado. Sin embargo, unos pocos centímetros pueden ser suficientes para crear una superficie auxiliar que permita colocar objetos, decorar el salón e incluso tener enchufes mucho más accesibles.
Eso es precisamente lo que ha llevado a cabo la decoradora Rocío Butrón, conocida en TikTok como @rbr_decohome, con un sencillo Ikea hack en el que ha reutilizado unas estanterías que ya tenía en casa. De este modo, en lugar de comprar un mueble específico para cubrir el hueco situado detrás del sofá, ha unido dos baldas MOSSLANDA de IKEA de diferentes tamaños y las ha convertido en una única pieza adaptada al espacio disponible. Una solución especialmente interesante para salones pequeños, pero también para aquellas viviendas en las que la estructura de la pared obliga a separar el sofá varios centímetros.
El «trucazo» de Ikea para aprovechar el hueco detrás del sofá
Butrón ha explicado desde su cueneta de TikTok que detrás de su sofá hay una columna, por lo que el mueble queda ligeramente separado de la pared. Hasta entonces tenía sobre el sofá una estantería larga y, además, conservaba otra más pequeña que anteriormente había utilizado en la cocina. Su idea tal y como nos muestra, es aprovechar ambas piezas y unirlas mediante dos listones de madera para conseguir una estructura continua que encajara en toda la parte trasera. De este modo, una zona que estaba completamente desaprovechada pasa a convertirse en una superficie útil sin necesidad de ocupar más metros del salón ni añadir un mueble voluminoso.
La protagonista del truco son las baldas MOSSLANDA de Ikea, diseñadas originalmente como estantes para colocar cuadros, fotografías y pequeños objetos decorativos. La versión blanca de 55 centímetros tiene un fondo de 12 centímetros y soporta hasta cinco kilos, mientras que Ikea dispone también de una versión de 115 centímetros con una carga máxima indicada de 7,5 kilos.
Una regleta empotrada para tener los enchufes siempre a mano
El truco de la decoradora va más allá ya que para que su idea sea del todo funciona, incorpora una toma de corriente empotrada directamente en la estructura. Según explica en el vídeo, abre un hueco específico para introducir el enchufe, diseñado precisamente para este tipo de instalación. El modelo que utiliza cuenta con dos enchufes convencionales, dos conexiones USB y una conexión USB tipo C, por lo que permite cargar varios dispositivos sin necesidad de buscar tomas detrás de muebles o utilizar cables que atraviesen el salón.
La idea puede resultar especialmente práctica detrás dl sofá, uno de los lugares de casa donde habitualmente utilizamos el teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil o una lámpara auxiliar. Al colocar las conexiones en el centro de las estanterías una vez unidas, estas quedan mucho más accesibles. Eso sí, cuando una transformación doméstica implica modificar o instalar conexiones eléctricas es importante utilizar componentes adecuados y, si existen dudas sobre la instalación, recurrir a un profesional. El atractivo de este hack está precisamente en adaptar una solución sencilla a las características concretas de cada vivienda, no en reproducir necesariamente cada paso de forma idéntica.
Las baldas MOSSLANDA de Ikea tienen más usos de los que parecen
Aunque Ikea presenta MOSSLANDA fundamentalmente como un estante pensado para exponer cuadros, fotografías y pequeños objetos, su diseño estrecho permite darle otros usos. La compañía señala incluso que pueden combinarse varios estantes para crear composiciones en una misma pared. Actualmente existen diferentes acabados y medidas, lo que facilita adaptarlos a distintos estilos decorativos y espacios de casa. En el caso del modelo blanco utilizado habitualmente en este tipo de transformaciones, puede encontrarse en longitudes de 55 y 115 centímetros.
La propuesta de esta tiktoker y decoradora añade además otro elemento interesante: reutiliza muebles que ya tenía. Ella misma resume el proyecto explicando que ha conseguido aprovechar la parte posterior del sofá «reciclando con las estanterías MOSSLANDA» que conservaba de Ikea. Y como vemos al final cuando muestra como queda su invento, añade unos cuantos objetos decorativos que acaban por integrar la nueva superficie en el salón. El resultado demuestra que ganar almacenamiento o crear una zona de apoyo no siempre exige añadir un gran mueble. A veces basta con observar esos huecos aparentemente inútiles de casa y buscar una solución que encaje en ellos.
Y esta decoradora nos da la idea para que aprovechemos cualquier estante que tengamos en casa, sobre todo si es el mismo que ella tenía de IKEA, y le demos otra vida, esta vez para tener el hueco detrás del sofá mucho más funcional y bien integrado.
@rbr_decohome Diy balda detrás del sofá 🤗🔑 Guarda y comparte con alguien que lo necesite 🫠 #flypシ #balda #estanteria #mosslanda #ikeahack #ikea ♬ PUSH 2 START – Tyla
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