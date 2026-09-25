José Mota desvela uno de sus restaurantes favoritos: cocina fusión asiática y española por 20 euros en el norte de Madrid

Cuando alguien conocido recomienda uno de sus restaurantes favoritos, lo habitual es pensar en uno de esos locales exclusivos en los que comer supone un pequeño lujo. Sin embargo, José Mota ha demostrado que no siempre es así. El famoso humorista ha participado en la edición de Los Soletes de los famosos de Guía Repsol, una selección en la que diferentes caras conocidas descubren esos bares, restaurantes y casas de comidas a los que les gusta volver cuando tienen ocasión.

Y en el caso de Mota, uno de los elegidos es SILK La Moraleja, un restaurante situado al norte de Madrid, en Alcobendas, donde la cocina española se mezcla sin demasiados complejos con sabores japoneses y tailandeses. La ubicación, en plena Moraleja, puede hacer pensar de nuevo en precios elevados, pero al echar un vistazo a su carta encontramos bastantes platos principales alrededor de los 20 euros, además de sushi y entrantes que incluso se quedan por debajo de los 15.

José Mota desvela uno de sus restaurantes favoritos en Madrid

Silk lleva años apostando por una cocina difícil de encasillar. El propio restaurante se define como un espacio de fusión en el que se encuentran las gastronomías española, tailandesa y japonesa, algo que se entiende mucho mejor cuando se abre la carta. Y es que podemos empezar con una ensaladilla o una tortilla trufada y continuar con un pad thai, un curry o unas piezas de sushi. De hecho, hay platos que mezclan esas influencias dentro de una misma elaboración. Es el caso del nigiri de atún al sarmiento, acompañado de una emulsión de salmorejo, o del nigiri de pluma ibérica con trufa negra. También aparecen unas croquetas de chipirón con alioli cítrico y mayonesa de sriracha o unos dumplings de buey con verduras y curry panang tailandés.

Los precios de estos entrantes se mantienen bastante contenidos teniendo en cuenta la zona. La ensaladilla cuesta 11,80 euros, los dumplings 12,80 euros y la tortilla trufada 14,50 euros. Los California Dream Roll y The Salmon Roll, ambos de ocho piezas, cuestan 12,50 euros.

Qué se puede comer en Silk por unos 20 euros

La carta se amplía bastante cuando llegamos a los pescados y las carnes. Entre los platos que se mueven alrededor de los 20 euros está el tataki de atún estrellado, que cuesta 19,80 euros y se sirve sobre patatas panadera con cebolla, dos huevos fritos y caviar de pez volador. También lleva una emulsión de yema de huevo, aceite de oliva virgen extra y soja que se añade en la mesa. Otra posibilidad es el Pad Thaï Koong, uno de los clásicos que el restaurante asegura llevar más de 20 años preparando. Son tallarines de arroz salteados al wok con langostinos, aunque se pueden pedir con pollo o tofu, y su precio es de 17,50 euros.

Entre las carnes encontramos opciones como el Ped Crob Nasi Goreng, pato crujiente al estilo chino con huevo frito y arroz indonesio por 18,80 euros. Las fajitas Kang Kaï, rellenas de boloñesa de pollo al curry verde, cuestan 18,50 euros, el mismo precio que el Kapao Kaï de pollo. La hamburguesa Crazy Burger y el Bibimbap Rebowlution se quedan en 19,50 euros. Esto no significa que podamos pedir varios platos, bebida y postre y esperar una cuenta de 20 euros. Lo que sí permite la carta es comer un plato principal por aproximadamente esa cantidad, algo bastante diferente de lo que podríamos imaginar al hablar de un restaurante en La Moraleja.

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Un menú ejecutivo por 25 euros

Para quienes prefieran un menú completo existe otra opción. Silk ofrece actualmente un menú ejecutivo de 25 euros que incluye primero, segundo, postre, una bebida y café. Entre los primeros aparecen propuestas como maki variado, ensaladilla, pad thai o nasi goreng. Para el segundo se puede elegir, entre otras alternativas, salmón a la brasa, lubina a la plancha, confit de pato, pollo a la brasa, cachopo o carrillera de cerdo. Es precisamente esa mezcla la que define bastante bien el restaurante recomendado por José Mota. No estamos ante un japonés ni ante un restaurante tradicional español, y tampoco ante un tailandés al uso. Los platos van saltando de una cocina a otra y en ocasiones las mezclan directamente.

Una terraza para alargar la sobremesa

La comida no es lo único que explica el atractivo del local. Silk se encuentra en la Avenida Olímpica de La Moraleja, en Alcobendas, y dispone de diferentes espacios. Uno de los más llamativos es su terraza de madera de teca con vistas hacia los Jardines del Arroyo de La Vega, que el propio establecimiento plantea tanto para comer y cenar como para continuar después con una copa. La elección de Mota encaja así con el espíritu de los Soletes, que buscan precisamente esos lugares a los que apetece regresar sin necesidad de reservarlos únicamente para una ocasión especial. En este caso, además, encontramos una combinación curiosa: un restaurante en una de las zonas más exclusivas del norte de Madrid en el que todavía es posible elegir bastantes platos por menos de 20 euros.