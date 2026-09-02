Cinco restaurantes madrileños para comer ajustando el bolsillo

Completamos el recorrido por la capital con una segunda selección de locales pensados para salir a comer sin gastar de más. En esta ocasión, la ruta atraviesa propuestas de cocina mediterránea, sabores del sudeste asiático y tapas tradicionales.

Cinco paradas adicionales donde el cubierto no roza la barrera de los 20 euros.

Casa Paco: bocadillos y cocina castiza en Argüelles

Situado en la calle Altamirano, Casa Paco es una casa de comidas volcada en los guisos de siempre y las raciones abundantes para estudiantes y vecinos de la zona.

Destacan las tortillas de patata hechas al momento, los filetes empanados con patatas fritas naturales y los platos combinados. Comer de carta con bebida y café oscila entre los 11 y los 16 euros.

Tuk Tuk Asian Street Food: comida de calle del sudeste asiático

Con varios locales repartidos por zonas como Chueca o Chamberí, este concepto reproduce las recetas populares de países como Tailandia, Vietnam o Indonesia.

Los boles de pad thai, el curry verde o el nasi goreng tienen precios que van de los 11 a los 14 euros. Con una bebida, el gasto total queda fijado entre los 15 y los 18 euros por persona.

Melo’s: las famosas zapatillas de Lavapiés

En la calle Ave María, esta taberna de aire gallego es un clásico absoluto del barrio de Lavapiés. La cocina es sencilla pero muy contundente.

Su plato insignia es la «zapatilla»: dos grandes rebanadas de pan de hogaza compuestas por lacón cocido y queso de tetilla fundido. Media zapatilla y una ración de croquetas para compartir entre dos personas deja la cuenta en unos 10 o 12 euros por cabeza.

Pizzería López&López: masa fina en Antón Martín

Ubicada en la calle Cabestreros, esta pizzería de barrio trabaja con masas finas, crujientes y de fermentación cuidada, utilizando ingredientes frescos en cada combinación.

Las pizzas individuales de la carta van desde los 9 euros de las opciones tradicionales hasta los 14 euros de las especiales con embutidos italianos. Con una bebida, la comida se resuelve por menos de 18 euros.

El Buo: tortillas rellenas en La Latina

En la calle Humilladero, este espacio es conocido por servir tortillas de patata poco hechas con rellenos poco habituales, como queso de cabra con cebolla caramelizada o gulas con gambas.

Una tortilla entera para compartir entre tres personas, acompañada de una ensalada o unas bravas, deja un tique medio que rara vez supera los 13 a 15 euros por comensal.

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