El Gobierno lleva 3 años sin reforzar la Policía de la Generalitat mientras se apresura a atender a los sindicatos educativos

Con la inseguridad creciendo en las calles de la Comunidad Valenciana con tiroteos entre clanes (Alcira) con un muerto; reyertas y riñas tumultuarias (Alcoy), el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska sigue sin enviar los 130 efectivos para reforzar la Policía de la Generalitat en este territorio. Este incremento viene siendo reclamado por el Gobierno valenciano desde 2023, que ya advirtió un año más tarde de que la Policía de la Generalitat estaba muy envejecida y era necesario sumar las nuevas incorporaciones porque, si no, cada vez las necesidades serían más altas.

Frente a esta petición de urgencia, de SOS de la Generalitat Valenciana, la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez fue muy lenta. Tanto, que aún no lo ha hecho. Y, precisamente, esa lentitud en responder al gobierno valenciano es lo que contrasta con la rapidez que ahora gasta el ejecutivo de Pedro Sánchez cuando de los sindicatos se trata.

En concreto, y en respuesta a una petición de los sindicatos educativos, el gobierno de Pedro Sánchez, que lleva cuatro años sin presentar presupuestos, quiere trasladar al Constitucional, que preside Conde-Pumpido, la ley de acompañamiento de los de la Generalitat Valenciana.

Se da la circunstancia de que el Gobierno valenciano reclamó ya en 2024 a Pedro Sánchez la urgente necesidad de contar con otros 115 efectivos adscritos a la Policía autonómica para alcanzar las 500 plazas acordadas en su día con Interior frente a las 385 actuales.

Pero, en esa misma reivindicación, el Gobierno valenciano advirtió ya a Pedro Sánchez que la situación de carencia de efectivos podía empeorar y las vacantes elevarse, porque la plantilla está envejecida y muchos de sus miembros están en edad de jubilación.

De ahí la petición de las 130 plazas que ahora reclama la Generalitat a Pedro Sánchez. En 2024, la Generalitat Valenciana avisó también a Pedro Sánchez de que, si ese paulatino envejecimiento de la población se produce, como es ley de vida, no podrá garantizar servicios más allá de los estáticos, como los que se prestan en el Palacio de la Generalitat o las Cortes Valencianas.

Este martes, el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha vuelto a hacer mención a la necesidad de incorporar nuevos efectivos a la Policía de la Generalitat. En concreto, ha sido en el acto con motivo del día de este cuerpo policial, en que se han entregado las distinciones al mérito policial a 102 policías, otros profesionales y entidades por su trayectoria y colaboración con la Unidad.

Además, ha denunciado que la Policía Autonómica «sigue prestando servicio con la plantilla incompleta con más de 130 vacantes respecto a la dotación prevista», por lo que ha instado a Interior a solucionar esa falta de personal para que la Policía Autonómica valenciana «recupere cuanto antes los 500 efectivos que marca el convenio».