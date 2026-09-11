Liberados del sindicato que lideró la huelga educativa valenciana no la realizaron en sus últimas semanas

Liberados sindicales del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV), el mismo que impulsa ahora una revitalización de las movilizaciones de los docentes en la Comunidad Valenciana, iniciada el pasado 11 de mayo, dejaron de realizar esa huelga en las últimas semanas antes de su suspensión, que se produjo el 11 de junio, cuando ya dos de los sindicatos que inicialmente la secundaban, ANPE y CSIF, habían llegado a un acuerdo con la Consellería de Educación. De facto, mientras el sindicato pedía continuar con la huelga, sus liberados sindicales reducían las jornadas en que la realizaban.

Así se desprende del seguimiento que esos mismos liberados efectuaron en las dos últimas semanas. En cinco de los nueve días laborables de esas dos semanas, hasta el 11 de junio, el número de liberados de STEPV que no realizaron la huelga que ellos mismos habían convocado se elevó por encima de los 30 de un total de 58 liberados sindicales. Y en dos de los últimos cuatro días de movilizaciones, la cifra de los liberados sindicales de STEPV que no realizaron la huelga alcanzó los 38 sobre un total de 58. En cifras absolutas, STEPV cuenta con 58 liberados sindicales en educación; ANPE, con 30. CSIF tiene 22; CCOO, 18 y UGT, también 18.

En los casos de ANPE y UGT, al contrario que STEPV, los representantes liberados de los dos sindicatos mencionados realizaron huelga durante todos y cada uno de los días de la convocatoria. De principio a fin.

En cuanto a CCOO, sus liberados realizaron la huelga durante las primeras semanas, pero, como en el caso de STEPV, no la realizaron en las últimas en su mayoría. El seguimiento de los liberados de CSIF fue en general muy bajo en cuanto a quiénes de ellos realizaron la huelga.

Se da la circunstancia de que precisamente STEPV ya anunció las primeras manifestaciones para retomar la huelga, que serán este sábado en Alicante, Castellón y Valencia. En esta ocasión, esas movilizaciones no estarán secundadas por CSIF y ANPE. Ambos sindicatos alcanzaron un acuerdo con la consellería.

Entre los acuerdos a los que el Consell ha llegado con los sindicatos están los de un incremento de 200 euros en las retribuciones, de los que los primeros 75 ya se incluyen en la nómina de este mes de septiembre. En enero, ese incremento alcanzará los 150 euros, con una subida de otros 75 euros. Y, a inicios de 2028, los 200 euros mencionados, con 50 euros más de incremento.

Los fondos que garantizan la subida salarial a los docentes valencianos están incluidos en el nuevo presupuesto de la Generalitat para este año 2026, aprobado el pasado julio.

Ese nuevo presupuesto de la Generalitat Valenciana, tal como ha publicado OKDIARIO, contempla un incremento de 450 millones de euros en educación, hasta alcanzar los 7.749 millones, e incluye los acuerdos alcanzados por los sindicatos. Y contrasta, a la vez, con la decisión del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, también en julio, cuando, tal como publicó entonces OKDIARIO, aprobó transferir 309,8 millones de euros del Ministerio de Educación al de Presidencia, Justicia y Relaciones, sin que se produjeran protestas o movilizaciones sindicales por este hecho.