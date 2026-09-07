El Consell abre el curso con más sueldo a los docentes mientras Sánchez cerró el anterior restando 309 millones a educación

El gobierno valenciano abrirá el nuevo curso aplicando el primer tramo de la subida salarial pactada con dos de los sindicatos de la huelga de los pasados meses de mayo y junio: ANPE y CSIF. En concreto, el pleno del Gobierno valenciano de este martes aprobará con efectos del día 1 de este mes de septiembre una primera subida de 75 euros por docente, a las que se sumarán otras dos de 75 y 50 euros, respectivamente, hasta concluir un incremento de 200 euros por docente en 2028.

La subida está incluida en el nuevo presupuesto de la Generalitat para este año 2026, aprobado el pasado julio. Ese nuevo presupuesto de la Generalitat Valenciana contempla un incremento de 450 millones de euros en educación, hasta alcanzar los 7.749 millones, e incluye los acuerdos alcanzados por los sindicatos. Y contrasta, a la vez, con la decisión del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, también en julio, cuando, tal como publicó entonces OKDIARIO, aprobó transferir 309,8 millones de euros del Ministerio de Educación al de Presidencia, Justicia y Relaciones.

La autorización presupuestaria estaba destinada a «cubrir gastos de personal», precisamente después de que el actual Gobierno lleve los tres años de legislatura sin cumplir con la obligación constitucional de presentar presupuestos.

De facto, mientras el gobierno de Pérez Llorca aprobaba nuevos presupuestos e incrementaba la partida de Educación en 450 millones con una importante subida salarial para los docentes, pero también con mejoras de climatización de las aulas y reducción de ratios, entre otros acuerdos, el de Sánchez transfería de su ministerio de Educación 309 millones al Ministerio de Presidencia para pagar sueldos después de haber sido incapaz de conseguir los apoyos para aprobar unos nuevos desde finales de 2022.

En concreto, el nuevo curso escolar valenciano arranca con 83.921 docentes, 385 más que en el curso anterior. Si bien esta cifra se verá incrementada en los próximos meses por la matriculación sobrevenida, y 808.688 alumnos.

La cifra de docentes se verá incrementada hasta el curso 2029-2030 con la implantación del denominado Plan + Mestre (Plan + Maestro), que prevé la incorporación de 5.000 nuevos docentes en cuatro años. De ellos, 2.742 se destinarán a la reducción de ratios. Además, se procederá a la estabilización de 10.000 plazas estructurales.

Por lo que respecta al alumnado, los 808.688 con los que se inicia el nuevo curso en la Comunidad Valenciana suponen un descenso de 2.042 respecto a los del ejercicio escolar anterior a causa del descenso de la natalidad, lo que influye en las etapas más tempranas de la escolarización.

En materia de ratios (alumnos por aula), se pretende adelantar un año en la Comunidad Valenciana la implantación de los límites marcados, precisamente, por el Ministerio. El objetivo es el de alcanzar un máximo de 22 en el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 28 en Bachillerato. Los ratios se reducirán en Formación Profesional (FP) a 15 alumnos en Grado Básico y a 25 en Grado Medio y Grado Superior. Todo ello debe verse completamente aplicado en el curso 2030-2031.

Por lo que respecta a este inicio de curso, la ratio media se sitúa en 20,6 alumnos en Infantil y Primaria; 24,1 en ESO; y 28,6 en Bachillerato. Además, 63 municipios contarán con una ratio máxima inferior a 25 alumnos en todos sus centros que impartan Educación Infantil de 3 años.