El Gobierno le quita 309 millones a Educación para pagar los sueldos del Ministerio de Presidencia

El Consejo de Ministros ha aprobado transferir 309,8 millones de euros del Ministerio de Educación al de Presidencia, Justicia y Relaciones. La autorización presupuestaria está destinada a «cubrir gastos de personal» después de que el actual Gobierno lleve los tres años de legislatura sin cumplir con la obligación constitucional de presentar Presupuestos.

Los Presupuestos Generales están un año más prorrogados en 2026, después de que el Gobierno haya sido incapaz de conseguir los apoyos para aprobar unos nuevos desde finales de 2022. Se va a completar una legislatura entera el año próximo sin que se hayan aprobado unos Presupuestos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha autorizado una transferencia de crédito de 309.840.377,20 euros. El total saldrá del presupuesto de Educación para sufragar nóminas, cotizaciones sociales, trienios o complementos del personal del departamento de Bolaños.

Así lo recoge el capítulo 1. Se trata de dinero destinado a mantener la estructura administrativa y no está dirigido a programas o inversiones. Con ello, el Gobierno asegura el funcionamiento ordinario del departamento de Bolaños.

Sin Presupuestos Generales

El motivo de esta partida de dinero al Ministerio de Bolaños es la prórroga presupuestaria. La cartera del ministro dedica más del 73% de sus fondos a gastos de personal. Sin embargo, ahora obliga a buscar financiación en otro departamento, en este caso el de Educación. Cualquier gasto que no encaje obliga a mover crédito entre los departamentos, como es el caso.

El texto no detalla qué líneas concretas quedan con menos recorrido tras esta reducción. Se desconoce si afectará a becas, digitalización de aulas o incluso al refuerzo escolar, entre otros sectores de Educación.

La salida de nuevos Presupuestos no llega. El Congreso rechazó nuevamente el primer paso para aprobarlos o, lo que es lo mismo, la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029. La senda planteada por el Gobierno fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y 1,5% en 2029. Del conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros.