El Congreso rechaza el primer paso para aprobar los Presupuestos con los votos en contra de PP, Vox y Junts

El Congreso ha rechazado, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, el primer paso para aprobar los Presupuestos Generales, es decir, la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, el documento que marca los objetivos del déficit, deuda pública y regla del gasto. Tras este rechazo, el Gobierno tendrá un segundo intento de aprobarla en la sesión extraordinaria prevista para el próximo 23 de julio.

PP, Junts y Vox, junto a UPN, han votado en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, se han abstenido. El resto del hemiciclo ha votado a favor, dejando un resultado final de 167 votos a favor, 178 en contra y cinco abstenciones.

Se trata del paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos que el Gobierno calcula para la vuelta del verano; un paso que repetirán en un segundo intento. No es la primera vez que el Congreso tumba una senda de déficit.

La senda planteada por el Gobierno fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y 1,5% en 2029. Del conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros.

Rechazada por PP, Vox, Junts y UPN

El Partido Popular rechazó la propuesta en bloque, mientras que Junts expresó su disconformidad. Al final, junto a Vox y UPN, han votado en contra. Por el contrario, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, se han abstenido. El resto del hemiciclo ha votado a favor.

El diputado popular, José Vicente Marí Bosó, ha rechazado la senda de estabilidad presupuestaria al considerar que es un «trile». En este sentido, ha esgrimido que, pese a ese margen fiscal superior a 5.800 millones, esa cantidad no podrá gastarse por las estrecheces de la regla de gasto que tienen que cumplir las autonomías.

Por parte de Vox, José María Figaredo, se ha mostrado tajante sobre su voto. «No cuenten con nosotros», ha dicho.