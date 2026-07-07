El Gobierno aprueba elevar el gasto otro 6,6% en 2027, cuatro puntos más de lo que crecerá el PIB

El Gobierno ha aprobado este martes el techo de gasto para 2027, primer paso para presentar los Presupuestos Generales del año que viene pese a no tener los apoyos necesarios en el Congreso para sacarlos adelante. Un año más, el Gobierno quiere marcar un récord en gasto público y ha aprobado elevarlo un 6,6% sobre el año pasado, hasta 226.032 millones de euros. Esto supone elevarlo cuatro puntos más que su propia previsión de crecimiento del PIB, que se ralentizará hasta subir un 2,2%.

Es la segunda mayor subida del gasto público propuesta por el Gobierno en la legislatura -no ha podido aprobar ni una vez los Presupuestos, que siguen prorrogados desde 2023-, sólo superada por la propuesta para este año, que fue del 8,5%.

Según ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España, esta propuesta supone aumentar el gasto público en algo más de 14.000 millones de euros, pese a que el propio Ejecutivo prevé que la economía española crezca en 2027 cuatro décimas menos que en 2026, hasta el 2,2%.

Además, España se ha comprometido a cumplir con las reglas fiscales -que subirá al 4% en 2027- y con la reducción del déficit público. El Gobierno asegura que bajará el déficit al 1,8% en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029.

Y para cuadrar el escenario económico, el Gobierno asegura también que bajará la deuda pública al 97,6% el año próximo y al 96,4% en 2028.

El ministro de Hacienda ha presumido de que la economía española crece más que las grandes economías europeas y ha desgranado medidas que ha ido tomando recientemente que han disparado el gasto público.

Ha mencionado los 7.000 millones de euros para vivienda, las medidas de apoyo por la guerra de Irán que han supuesto otros 6.800 millones, la reciente inyección de fondos para dependencia, 6.200 millones de euros, o las subidas del salario mínimo y de las pensiones.

España ha subrayado estas medidas justo antes de anunciar la subida del techo de gasto otro 6,6%, después de elevarlo el año pasado en un 8,5%. Pero la diferencia es que el año que viene en principio no habrá fondos europeos para dopar a la economía española. Hasta ahora, el Gobierno ha contado con el maná de los fondos europeos para reforzar el gasto.

Ahora, el plan del Gobierno pasa porque la senda de estabilidad aprobada este martes y la propuesta de reparto de déficit público entre regiones se lleve al Congreso el 14 de julio y se vote en las Cortes.

El Gobierno sigue adelante con los Presupuestos pese a que no cuenta con los apoyos, en un proceso que la oposición sólo ve una huida hacia adelante para mantenerse en el poder al menos hasta marzo de 2027 -las elecciones deberían ser en julio-.

Junts ya ha dicho que no apoyará a Gobierno este año tampoco con los Presupuestos Generales, por lo que junto a los votos de PP y Vox la senda de estabilidad volverá a ser rechazada. Si no pasa el corte, el Gobierno tiene un mes para presentar una nueva propuesta.