La UE exige al Gobierno que los menas de Ceuta sean devueltos a Marruecos

La Comisión Europea ha instado al Gobierno a que todos los inmigrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el Derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.

«Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», ha precisado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert.

Ese «todos» incluye a los menores de edad. «Esto está regulado por el Derecho de la UE», señalan las autoridades comunitarias. La directiva de retorno aprobada en junio contempla disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, «incluidos los menores no acompañados».

«Así que esto también está cubierto por el Derecho de la UE», ha destacado, insistiendo en que la expectativa del Ejecutivo comunitario es que «todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados» y que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan «de manera efectiva».

Lammert ha reiterado el ofrecimiento de Bruselas para «facilitar y apoyar» este proceso, y ha celebrado el anuncio de España para aumentar la capacidad de acogida para hacer frente «a la situación humanitaria» de los migrantes irregulares.