Muere Julián García Vargas, ex ministro de Defensa y Sanidad con Felipe González

Julián García Vargas, ex ministro de Defensa y Sanidad en el Gobierno de Felipe González, ha fallecido este martes a los 81 años. Responsable de la reducción del servicio militar obligatorio a nueve meses, García Vargas, economista e inspector de Hacienda, había sido previamente titular de Sanidad en el Ejecutivo socialista.

Después de su dimisión en 1995, junto al entonces vicepresidente Narcís Serra, por el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales realizadas por el CESID, Julián García Vargas continuó en los años posteriores ligado al mundo de la Defensa, primero como presidente de TEDAE, la Asociación Española de las Empresas Tecnológicas de Defensa, y posteriormente de FEINDEF, feria de la industria de Defensa.

Nacido en Madrid en 1945 y licenciado en Ciencias Económicas, Julián García Vargas ingresó en el PSOE en 1976. Antes de convertirse en ministro de Sanidad y Consumo, en julio de 1986, ocupó diferentes responsabilidades en la Administración económica y presidió el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Felipe González confió en él como ministro de Sanidad y Consumo desde 1986 y hasta 1991. En esta etapa se desarrolló y aplicó la Ley General de Sanidad aprobada durante el mandato de su antecesor, Ernest Lluch. En marzo de 1991, García Vargas cambió la cartera de Consumo y Sanidad por la de Defensa, donde permaneció hasta 1995, un año antes del fin de la última legislatura de González. En esta etapa, además de la reducción del servicio militar obligatorio a nueve meses, estuvo al frente del despliegue de tropas en Bosnia-Herzegovina.

El cese de Julián García Vargas a raíz de las escuchas telefónicas ilegales realizadas por el CESID fue registrado «a petición propia» por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Meses después, la Unión Europea lo designó enviado especial para Bosnia, con funciones relacionadas con la aplicación de los acuerdos de paz de Dayton.