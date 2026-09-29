Los veterinarios y educadores caninos coinciden sobre el Pastor Alemán: «Estos perros suelen vigilar la casa porque tienen un fuerte instinto de protección»

El mundo animal engloba a perros de diversas razas que se caracterizan por su forma de ser y su comportamiento determinado por sus antepasados. En el caso del pastor alemán, los expertos sitúan su importancia en la elección. Es decir, son numerosas las personas que eligen esta raza, que es considerada como una de las más elegidas, debido al cuidado que realizan del hogar.

Un perro que es cercano y cariñoso con su familia, pero que se encuentra constantemente en alerta para proteger a sus responsables. Aunque este comportamiento lo han heredado de sus antepasados, los cuales dedicaban su vida animal al trabajo y al pastoreo. Dos actividades que requieren de inteligencia, obediencia y vigilancia constante del entorno.

El origen de su instinto

Los estudios del American Kennel Club aclaran que el pastor alemán es un perro leal, seguro, valiente e inteligente. La tendencia de este animal es mostrarse tranquilo, sereno, reservado con las personas que no conoce. Por eso, se suele quedar mirando la puerta fijamente, reacciona ante el mínimo ruido y presta atención a movimientos que le resultan poco conocidos.

Al mismo tiempo, los especialistas lo describen también como un animal que a veces muestra una protección excesiva que puede ser peligrosa en caso de no educarlo correctamente. Esta raza no sólo acompaña en los hogares, sino que trabaja también con el rebaño o en las tareas policiales, militares y de servicio.

Su característica principal: la vigilancia

El pastor alemán suele tener una actitud de vigilancia continua. El carácter que posee es seguro y la socialización o entrenamiento que necesitan son esenciales para que pueda controlar su instinto de protección de manera positiva. Además, destaca por su facilidad a la hora de aprender y su disposición para trabajar. Lo anterior supone que esta raza sea la elegida en numerosas tareas de obediencia, rastreo, asistencia y rescates.

Actividades que realiza el pastor alemán

Esta raza es una de las más elegidas de cara al ámbito laboral. No sólo se encuentran en numerosos hogares, sino que su instinto protector e inteligencia demuestran que es uno de los perros de trabajo más utilizados y mejor valorados. Por lo tanto, el conjunto de las características de esta raza que proviene de sus antepasados conforma un ciclo positivo que resume en una particularidad principal que es la lealtad.