Ucrania asegura haber ganado la primera batalla naval entre drones: su Sargan 3000 destruyó un dron ruso a tiros

Dos lanchas sin nadie a bordo, en mitad del Mar Negro, y una acribillando a la otra con una ametralladora. Parece la escena de un videojuego, pero es lo que la Armada de Ucrania dice haber conseguido. El 12 de septiembre de 2026 difundió un vídeo en el que su dron naval Sargan 3000 destruye una lancha rusa no tripulada.

Para Kiev se trata de la primera batalla naval de la historia entre embarcaciones sin tripulación. Ojo, porque de momento es la versión de una sola de las partes y no ha podido comprobarse de forma independiente. ¿Por qué importa tanto un duelo entre dos lanchas pequeñas? Porque el Mar Negro se ha convertido en el gran laboratorio de los drones navales.

Qué cuenta la Armada ucraniana

Según el comunicado, la operación se hizo en coordinación con la Dirección Principal de Inteligencia (HUR), el servicio de espionaje militar ucraniano. Sus unidades localizaron el objetivo, una lancha de combate rusa sin tripulación. Después entró en acción el Sargan 3000.

El dron ucraniano llevaba una torreta automática Protector con una ametralladora de 12,7 milímetros. Es lo que los militares llaman estación de armas remota, un arma que se dispara desde lejos mirando por una cámara. Con ella, siempre según Kiev, acabó con su rival. La noticia la recogió también ArmyInform, la agencia de noticias del Ministerio de Defensa ucraniano.

En Rusia este tipo de aparatos se conoce como MBeK, unas siglas que vienen a significar lancha marina sin tripulación. Kiev no ha precisado el modelo concreto ni el día exacto del combate.

Un dron con historial este verano

No es la primera vez que el Sargan 3000 sale en los partes de guerra. El 14 de julio de 2026, la Armada aseguró haber hundido con uno de ellos el patrullero Izumrud, un barco de 62,5 metros de los guardacostas del FSB (el servicio de seguridad ruso), cerca del puerto de Novorosíisk.

Unos meses antes, en abril de 2026, el presidente Volodímir Zelenski lo había presentado junto a otras armas fabricadas en el país, dentro de un repaso a 56 sistemas ya probados en combate. Allí se describió como una plataforma multiusos muy maniobrable.

¿Y qué se sabe de sus tripas? Más bien poco. Circulan cifras de alcance y velocidad, pero ninguna fuente oficial las ha confirmado.

Cómo funciona un dron naval

Un dron naval de superficie es, en el fondo, una lancha rápida sin nadie dentro. Se maneja desde tierra como un coche teledirigido pero con conexión por satélite y cámaras que mandan la imagen al operador. Los más conocidos cargan explosivos y se lanzan contra el barco enemigo como un kamikaze.

El ejemplo de manual es el Magura V5, desarrollado para la inteligencia militar ucraniana. Según los datos difundidos por Defensa, mide unos 5,5 metros, alcanza unos 78 kilómetros por hora y puede recorrer hasta 800 kilómetros con unos 300 kilos de explosivo. Se orienta combinando el satélite con un sistema inercial, que calcula la posición a partir de sus propios movimientos.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) tiene su propio modelo, el Sea Baby. Su nueva generación, presentada en octubre de 2025, promete más de 1.500 kilómetros de alcance y hasta 2.000 kilos de carga, según el propio SBU. Hay versiones con ametralladora y otras con un lanzacohetes de diez proyectiles.

De kamikazes a cazadores

El duelo de septiembre supone un cambio de papel. Hasta ahora, estos aparatos servían sobre todo para estrellarse contra barcos. El Sargan, en cambio, se comportó como un pequeño buque de guerra que busca, persigue y dispara. Vamos, que pasa de ser el proyectil a ser el cazador.

La presión ya se nota en el mar. El portavoz de la Armada ucraniana, Dmitró Pletenchuk, aseguró en julio que la Flota rusa del Mar Negro apenas sale de sus bahías por miedo a los drones navales. Según él, llegaron a disparar misiles Kalibr desde el propio puerto.

Eso sí, el episodio deja claro que Rusia también usa sus propias lanchas no tripuladas. En el aire la guerra ya se libra con defensas pensadas contra enjambres de drones, y la carrera tampoco se queda en la superficie. China prepara un buque nodriza para drones submarinos. Y Alemania ha presentado un dron submarino que cabe en un tubo lanzatorpedos.

De momento, y hasta finales de septiembre, la Armada ucraniana no ha difundido en su canal oficial ningún otro combate entre drones navales. Todavía está por ver si este será el primero de muchos.

El comunicado oficial se ha publicado en el canal de Telegram de la Armada de Ucrania.

Crédito de la imagen: АрміяInform (Wikimedia Commons, CC BY 4.0).