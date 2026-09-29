Detenido en Alicante un venezolano de 23 años por quitar sus tarjetas a un conocido de 80 y sustraerle 4.500 €

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un joven de 23 años y de origen venezolano por su presunta participación en un delito de estafa a otro varón de 80 años, de origen español, y conocido del sospechoso. En concreto, el detenido habría sustraído al descuido a su víctima dos tarjetas bancarias, de las que hizo uso más tarde y sin el consentimiento de la víctima. Con ello, causó un perjuicio al propietario de las tarjetas valorado en 4.500 euros. Todo ello, según la Policía Nacional.

En concreto, según el relato de la Policía Nacional, las extracciones de dinero de los cajeros automáticos hasta alcanzar esos 4.500 euros habían sido cinco. Pero, además, los investigadores descubrieron que los cargos se habían efectuado en cajeros de una misma entidad bancaria en horario nocturno.

Finalmente, ha sido identificado un conocido de la víctima. Se trataba de un joven de 23 años y de origen venezolano, que ha sido detenido por los agentes de la Policía Nacional por el delito de estafa antes citado, que es el que ahora le atribuye para su detención la Policía Nacional.

Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO en 2024, la Policía Nacional detuvo en la localidad de Torrent, en Valencia, a una mujer y su pareja, de 37 y 32 años y de origen argentino y español, como presuntos autores de siete supuestos delitos de estafa. La mujer, que trabajaba en una tienda de ropa, aprovechaba supuestamente esta circunstancia para conseguir la numeración de las tarjetas bancarias de otras empleadas. Entre ellas, otras dos compañeras limpiadoras.

Según el relato policial, con esa numeración de las tarjetas bancarias, la detenida realizaba compras online, al igual que su pareja. Los agentes estimaban que la pareja llegó a realizar hasta 73 cargos en internet por un volumen económico total en torno a los 3.500 euros.