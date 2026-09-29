Se insta a los conductores de vehículos, camiones y motos a llenar los depósitos de diésel o gasolina antes del 1 de octubre

En España, los conductores de vehículos de gasolina y diésel afrontan un nuevo cambio que puede afectar considerablemente al precio de los carburantes. Lo anterior se produce debido a que este miércoles 30 de septiembre finalizarán las ayudas vigentes para reducir el coste del combustible.

Por lo tanto, aquellas personas que necesiten repostar deben tener en cuenta el cambio de los precios antes de este jueves. Esto llega en un momento en el que el coste de la gasolina y el diésel se encuentran en su punto más alto. Además, la evolución del mercado internacional del petróleo y las dificultades en el transporte de crudo y derivados presionan al alza el coste de los carburantes en Europa y en España.

El fin de las ayudas al combustible

La fecha prevista para que este paquete de ayudas finalice será el día 30 de septiembre. Estas bonificaciones han sido durante todo el mes de 5 céntimos por litro para la gasolina y de 20 céntimos por litro para el diésel. Un paquete de ayudas que tiene fecha de caducidad y que por este motivo se recomienda a los conductores llenar el depósito antes de este miércoles si no se llegaran a prorrogar las ayudas.

Aunque la incertidumbre se ha apoderado de la población porque el Gobierno ha anunciado que tiene previsto analizar nuevas medidas relacionadas con el coste de la energía, no ha puesto una fecha definitiva todavía. Será durante el día de hoy en la reunión del Consejo de Ministros cuando se traten estas ayudas.

La subida de precio: la gasolina y el diésel

Entre los factores que integran el encarecimiento de los carburantes se encuentran la situación internacional y las dificultades que afectan al suministro del petróleo. Los problemas del transporte a través del estrecho de Ormuz, las restricciones en las exportaciones y las incidencias registradas en algunas refinerías han ocasionado la reducción de la oferta de combustible. Así que esta reducción provoca que el precio de los carburantes se mantenga bajo presión y afecte a los conductores que utilicen su vehículo a diario o reposten con frecuencia.

Las nuevas medidas del Gobierno

El Consejo de Ministros tiene previsto reunirse este 29 de septiembre para abordar esta problemática relacionada con las nuevas medidas destinadas a contener el impacto del encarecimiento de la energía. Hasta ahora, no se ha confirmado si las ayudas a la gasolina y al diésel se prolongarán después del 30 de septiembre.

Por lo tanto, ahora los conductores deberán comparar los precios actuales en las gasolineras y valorar si necesitan llenar el depósito antes del jueves, cuando está previsto que finalicen estas bonificaciones actuales del paquete de ayudas al combustible que lleva vigente desde el 22 de marzo de 2026.