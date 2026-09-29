Un experto analiza la estrategia de Daniella Bustamante en redes: «Quiere desprenderse de la losa de ser ‘hija de’»

Ha pasado poco más de un mes desde que Daniella Bustamante alcanzó la mayoría de edad e inició una nueva etapa en su exposición pública. Nacida fruto del matrimonio que en su día formaron Paula Echevarría y David Bustamante, dos de los rostros más conocidos de nuestro país, la joven ha crecido inevitablemente ligada a la fama de sus padres. Sin embargo, ahora que empieza a tomar las riendas de su propia imagen y de su vida adulta, hay un detalle que llama especialmente la atención: la manera en la que se está mostrando en redes sociales.

Lejos de convertir sus perfiles en una extensión del universo mediático de sus padres, Daniella parece querer trazar su propio camino. Qué contenido publica, cómo se presenta, a quién da protagonismo y, sobre todo, qué lugar ocupan sus padres en ese escaparate digital, son solo algunas de las pistas que reflejan la identidad que quiere construir de cara al público, ahora que es mayor de edad. Desde COOL, hemos analizado sus redes sociales de la mano de Personality Media para entender qué hay detrás de sus primeros pasos como adulta en el terreno digital. Y sin duda, con los datos recopilados, hemos llegado a la conclusión de que podría estar siguiendo una estrategia clara para dejar atrás la etiqueta de «hija de» y construir su propia marca personal.

En Instagram, Daniella acumula más de 58.000 seguidores, aunque por el momento, mantiene un perfil con una actividad bastante limitada. Apenas cuenta con diez publicaciones, la más antigua de septiembre de 2023, y todas siguen una línea similar: carruseles de imágenes en los que comparte algunos de sus viajes y su asistencia a determinados eventos. De todos ellos, el que mayor número de interacciones concentra es el de su 18º cumpleaños, una fecha que, sin duda, ha marcado un antes y un después en su exposición pública.

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Sin embargo, en TikTok sigue una actitud muy diferente. Allí se muestra más activa y espontánea. Allí, Daniella deja ver pequeñas pinceladas de su día a día: aparece con amigas, preparándose para ir a la universidad o disfrutando de algunos de sus viajes. Una fórmula que parece funcionar, ya que sus publicaciones alcanzan un promedio de 267.633 ‘me gusta’. Sin embargo, pese a las diferencias entre ambas plataformas, hay un elemento que se repite y que resulta especialmente significativo: la ausencia de sus padres. Ni Paula Echevarría ni David Bustamante forman parte habitualmente del contenido con el que Daniella está construyendo su identidad. Su padre no aparece en ninguna publicación reciente, mientras que su madre tan solo aparece en un carrusel compartido con motivo de un evento de Pantene. «Parece que quiere ser independiente al ruido o quizás a ‘la losa’ de ser ‘hija de’, tomando distancia de sus conocidos padres para tener su propia carrera», comenta el experto de la agencia citada líneas más arriba.

Esta estrategia también parece mantenerse desde los perfiles de sus progenitores. Y es que la presencia de Daniella en ellos es muy limitada. Una exposición limitada que refuerza la idea de que, al menos en redes sociales, Daniella parece buscar comenzar su nueva etapa como mayor de edad con una identidad propia y sin hacer de sus apellidos el principal reclamo de su perfil.