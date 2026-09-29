La confesión de José Coronado, actor (69 años): «Recibí en mi camerino a muchos gais que venían entre lágrimas a darme las gracias»

El actor José Coronado ha trabajado en más de 70 películas y en unas 25 series de televisión. A sus 69 años está en plena forma y no tiene por ahora planes de retirarse. Entre sus interpretaciones destacan las de sus papeles en películas como La caja 507, El cuerpo o No habrá paz para los malvados y en series como El Príncipe, Entrevías o Vivir sin permiso. José Coronado ha demostrado con creces que es un actor totalmente camaleónico y es capaz de interpretar a cualquier personaje. En una entrevista en Fotogramas el actor explicó lo que había supuesto para él protagonizar cuando llevaba diez años de carrera una obra de teatro de Harvey Fierstein que se llamaba Algo en común y que contaba la historia de un homosexual que perdía a su pareja por sida en los años ochenta. Según ha confesado el actor: «Yo era diferente antes y después de esa obra».

Según ha explicado el actor en esta entrevista: «Después de haber entendido lo que era el amor con mayúsculas, después de recibir en mi camerino a muchos gais que venían entre lágrimas a darme las gracias por Algo en común… No volví a ser el mismo. Para mí cambió el concepto del respeto por los homosexuales, por los negros, por todo. Me enseñó a no prejuzgar a la gente por estos detalles. Eso me ha pasado con muchos personajes, que te dan cosas, pero sobre todo me han hecho aprender a ser más tolerante».

Los primeros pasos de la carrera en el cine de José Coronado

El actor José Coronado nació en Madrid el 14 de agosto de 1957 y aunque al principio comenzó a estudiar medicina y luego derecho, después de estar dos años estudiando esta carrera, decidió dedicarse al mundo de la publicidad trabajando como modelo. Todo cambia para él cuando le proponen rodar un anuncio de whisky en Menorca y él decide enrolarse en esta profesión.

Cuando estaba a punto de cumplir 30 años decidió apuntarse a clases de interpretación en la academia de Cristina Rota y su primera oportunidad fue su participación en la obra de teatro El público y en la película Waka-Waka de Kim Densalat en 1987.

Otra de sus grandes oportunidades fue la serie Periodistas (1998-2001) con la que obtuvo su primer éxito en televisión. A partir de esta serie el actor ha participado en otras muchas como Los 80 (2004), RIS Científica (2007), Acusados (2009), El Príncipe (2014), Gigantes (2018), Entrevías (2022-2024), La chica de nieve (2023) y El problema final (2026).

En cuanto al cine, el actor ha participado en más de 30 películas y ha sido nominado a los premios Goya como mejor actor de reparto por sus interpretaciones las películas en Goya en Burdeos (1999) dirigida por Carlos Saura y La caja 507 (2002) de Enrique Urbizu. Además, ha destacado en otras películas como La vida mancha (2003), No habrá paz para los malvados (2011), El hombre de las mil caras (2016) y Cien años de perdón (2016).

La serie de Netflix El problema final

El último trabajo del actor ha sido en la serie El problema final que está disponible en Netflix y que está basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. La adaptación ha sido de Félix Viscarret y tiene ese aire desenfadado de la película Puñales por la espalda y en las conocidas novelas de misterio de la escritora Agatha Christie.

El actor José Coronado da vida a Benjamín Basil, un actor que ha interpretado a Sherlock Holmes en el pasado, y que se encuentra con un caso real en el que se tiene que convertir en un detective improvisado. El actor se embarca en un viaje improvisado a una isla de Mallorca donde se queda incomunicado en un pequeño hotel. Cuando aparece una mujer asesinada, Basil intentará descubrir quién es el culpable.

En el reparto de esta serie también están los actores Maribel Verdú, Martiño Rivas, Gonzalo de Castro y Pepón Nieto, entre otros. En menos de una semana desde su lanzamiento la serie, que solo tiene cuatro episodios, ya está en el Top 10 de Netflix y se espera que se convierta en uno de los grandes éxitos de la plataforma de la plataforma de streaming este otoño.

También este año el actor ha protagonizado el thriller Los creyentes que se estrenó en julio en Netflix. Una película dirigida por Roger Gual en la que da vida a Martín, un exguardia civil jubilado que tras la muerte de su esposa, se obsesiona con una teoría de la conspiración que involucra a la farmacéutica Certyx. Su hija comienza a preocuparse por su salud mental y su comportamiento agresivo.