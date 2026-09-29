El creador de ‘John Wick’ estrena en Prime Video otra oda a la violencia: 90 minutos con «unos niveles de acción increíbles»

Ha pasado más de una década desde que los dobles de acción, Chad Stahelski y David Leitch, dirigieron la película que sentaría las bases de todo un género. John Wick se estrenó en 2014 y, con cuatro entregas, un spin-off – tienen otro en camino–, la franquicia se ha convertido en el faro que guía a una buena cantidad de proyectos que buscan las mismas coreografías impecables, realismo físico y decenas de secuencias interminables que trasladan a los espectadores el agotamiento físico extremo que rehúye de los cortes por montaje y de las peleas superficiales del cine de los 90. Ahora, Prime Video acaba de estrenar uno de esos exploitation film que beben directamente de la influencia del mercenario encarnado por Keanu Reeves, contando con el mismo guionista tras el libreto: el thriller criminal Normal ya está disponible en la plataforma propiedad de Jeff Bezos.

Llegó a los cines en 2025, con un guion que venía firmado por Derek Kolstad (responsable narrativo de toda la franquicia de John Wick) y su actor protagonista, Bob Odenkirk. La estrella de Better Call Saul y Kolstad ya replicaron la idea del mercenario con las dos entregas de Nadie. Eso sí, en Normal, ambos han priorizado el humor y la comedia negra, situando la trama en un pequeño y tranquilo pueblo que esconde un oscuro secreto. Todos sus habitantes están dispuestos a cualquier cosa con tal de defender su modelo de vida, aunque para ello tengan que convertir el lugar en un polvorín repleto de tiroteos y acción.

Tráiler y reparto de ‘Normal’

El adelanto juega con las expectativas apacibles del pueblo de Minesota que da nombre al filme. Caras amables, un alcalde cercano, gente entregada y restaurantes acogedores, los tranquilos días de Normal se suceden un día tras otro, sin el menor percance. Hasta que un par de atracadores despiertan la gran mentira que se esconde en esa sociedad hogareña de la América profunda. Los ladrones no podían haber elegido peor lugar que el de una población que quiere, por encima de todo, seguir escondiendo los secretos que subyacen ante sus aparentemente pacíficas calles.

Todo ello con un sheriff sustituto llamado Ulises (Odenkirk) que deberá enfrentar de una vez por todas a los demonios de su pasado y sobrevivir entre tanto secreto.

Acompañando a Odenkirk, en el casting de Normal encontramos a Lena Headey, Henry Winkler, Jessica McLeod, Brendan Fletcher, Peter Shinkoda y Summer H. Howell, entre otros.

‘Normal’: una cinta de acción que revienta la monotonía

Dirigida por Ben Wheatley, artífice de la desmesurada Megalodón 2: La fosa (2023), Normal es una de esas cintas que se sostienen gracias al carisma arrollador de su antihéroe cotidiano.

Porque aunque todo comienza como una especie de drama rural, la incredulidad ante el costumbrismo eufórico de sus personajes va cocinando una tensión a fuego lento, destapada por el caos adrenalínico que nos revela desde una inesperada conexión con la yakuza japonesa hasta toda una serie de disparos y explosiones, apoyados casi siempre en ese humor incómodo tan común en las gamberradas violentas del Hollywood actual. En definitiva, en Normal todo puede ser muchas cosas menos normal, con 90 minutos de cine adictivo que hará las delicias de los fans de la acción desmesurada.