Tom Hanks sobre el fracaso de 1990: «Nunca volveré a hacer una película tan mala»

El actor de Tom Hanks es considerado uno de los mejores de Hollywood para muchos espectadores. Hanks ha rodado durante su vida más de 75 películas y ha logrado dos premios Oscar al mejor actor por su trabajo las cintas Philadelphia y Forrest Gump, pero él mismo reconoce que también se equivocó al aceptar algunos papeles. Uno de esos errores es para él la película La hoguera de las vanidades dirigida por Brian De Palma, que es considerada por el actor su mayor fracaso. El actor Tom Hanks llegó a decir que nunca volvería a hacer una película tan mala. «De la misma manera que sé que nunca volveré a hacer una película tan buena o celebrada como Forrest Gump, sé que nunca volveré a hacer una película tan mala como La hoguera de las vanidades» comentó en un momento dado Tom Hanks.

Aunque Tom Hanks compartía cartel en esta película con actores de la talla de Bruce Willis, Melanie Griffith o Morgan Freeman, la película no funcionó. Esta cinta era una adaptación de la famosa novela homónima de Tom Wolfe y aunque contó con un presupuesto de 47 millones de dólares, que era muy alto para esa época, resultó un verdadero fracaso en la taquilla y tuvo muy malas críticas. La película solo logró recaudar poco más de 15 millones de dólares y el rodaje para algunos de sus actores fue un verdadero calvario. No solo el casting para elegir a los protagonistas no fue el más adecuado, sino que Brian de Palma tenía poca experiencia con este tipo de comedias satíricas y la película se parecía bastante poco a thriller como Scarface o Los Intocables.

El papel de Tom Hanks en La hoguera de las vanidades

El conocido actor dio vida a Sherman McCoy, un financiero de éxito que en la novela deja conducir su coche a su amante secreta, papel interpretado por la actriz Melanie Griffith, algo que nunca debería haber hecho. Su amante se adentra accidentalmente en el Bronx y atropella accidentalmente a un adolescente negro, Henry Lamb, y luego huye del lugar. Peter Fallow, un periodista sensacionalista cubre la noticia y debido a su reportaje es arrestado McCoy.

En la novela este personaje era un hombre bastante antipático y elitista y esto no cuadraba con Tom Hanks, un actor con fama de amable. Para solucionarlo se cambió el guion y se convirtió en una víctima inocente, lo que fue un terrible error porque le quitó ese punto satírico de la novela original.

Para el actor fue un desastre que su papel no funcionase y, además, que la película recibiese tan malas críticas. Esto le hizo pasar una mala racha, pero como todos hemos comprobado el actor más tarde lograría brillar de nuevo en películas como Salvar al soldado Ryan o Forrest Gump.

También criticaron la película otros actores que protagonizaron la cinta como Morgan Freeman que confesó que si pudiese borrar una sola sería esta adaptación de la novela La hoguera de las vanidades dirigida por Brian De Palma.

En una entrevista el actor Bruce Willis también explicó que él pensaba que no era el mejor actor para ese papel como luego dijo la crítica: «Pero tenían razón. No me eligieron para el papel. Sé que Tom Hanks también lo cree. La película estaba basada en un gran libro. Pero un problema de la historia, al adaptarla al cine, era que no había ningún personaje con el que pudieras empatizar. En la mayoría de las películas exitosas, siempre hay alguien a quien animar».

Incluso el director Brian de Palma en una entrevista en la revista Empire en 2008 admitió que su error fatal fue hacer que Sherman resultara simpático cuando el personaje debería haber sido, en el mejor de los casos, un antihéroe. Explicó que él consideró que el material requería un enfoque más cínico, pero que no se atrevió a hacerlo en 1990. Además, reconoció que Hanks no era el actor adecuado para el papel, y ahora opina que John Lithgow habría sido una mejor opción.

La carrera cinematográfica de Tom Hanks tras esa película

Después de este fracaso, el actor intentó encarrilar su carrera y su primer éxito comercial fue en 1992 volvió a triunfar con su papel de leyenda del beisbol que regresa para dirigir un equipo de mujeres en la cinta Ellas dan el golpe. Después de esta película protagonizó otras de éxito como Algo para recordar junto con Meg Ryan en 1993, Philadelphia en 1994, con la que ganó su primer Oscar al mejor actor, Forest Gump también en 1994, Apolo 13 en 1995 y en 1998 protagonizó Salvar al soldado Ryan con la que conseguiría su segundo Oscar.

Todavía le quedarían muchos éxitos como Náufrago de Robert Zemeckis en 2003, The Ladykillers y La terminal en 2004, El código Da Vinci (2006) y Ángeles y demonios (2009). Aunque en ese momento Hanks sintió como un fracaso su participación en la película La hoguera de las vanidades, esta claro que es un gran actor y que se ha quedado como un error en su carrera en el cine.