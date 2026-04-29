Los fans de John Wick no se lo creen: el spin-off más esperado ya es una realidad

El universo de John Wick parece inagotable. Sobre todo porque poco después de lo que parecía el cierre de la historia del popular mercenario, Lionsgate convenció al director Chad Stahelski y a Keanu Reeves de filmar una nueva quinta entrega que todavía se encuentra en desarrollo temprano. Aunque esto no ha evitado la expansión de este cosmos de asesinos, tanto con la serie precuela The Continental como con Ballerina, la cinta donde Ana de Armas interpreta a la contrapartida femenina de Baba Yaga, Eve Macarro. Ahora, otro personaje de este adrenalínico mundo acaba de mostrar un primer y breve avance: Caine desenfunda la espada de su icónico bastón.

El proyecto está dirigido y protagonizado por Donnie Yen, quien ya encarnó al luchador en John Wick 4. El actor cantonés es toda una leyenda dentro del cine de las artes marciales, habiendo aparecido no sólo en producciones de su país, sino en blockbusters ambiciosos dentro de la industria, como Hero (2002), Blade II (2002), Rogue One: Una historia de Star Wars (2016) o el propio cuarto capítulo de la franquicia liderada por Reeves.

John Wick: el nuevo spin-off que se avecina

La sinopsis oficial sigue guardándose bajo llave en las oficinas del estudio y en el teaser (tráiler breve), ni siquiera aparece el propio protagonista encarnando a Caine. En el vídeo vemos varios planos del bastón con el que el peleador se orienta, ya que es ciego. Los sonidos de golpes, disparos y cortes se entremezclan hasta que dicho soporte revela su afilada hoja interior, donde aparece grabado el nombre del carismático antihéroe. El material sirve en realidad como anuncio del arranque de la producción, sin todavía mostrar una fecha de estreno oficial.

CAINE – Now in production. pic.twitter.com/JiYBYhJDxd — Caine Movie (@CaineMovie) April 28, 2026

Tras el desastre comercial de Ballerina, la major utilizará seguramente el desempeño de Yen como un termómetro para conocer la expectación y reclamo real detrás de la IP sin la presencia de su principal faro, la figura de John Wick. Paralelamente, en algún momento de este año debería ver la luz Under The High Table, una serie cuyos episodios continuarán los sucesos de la última película de la saga principal, con la Alta Mesa en una situación delicada y toda una colección de nuevos asesinos sedientos de poder.

En su trama, la cinta abordará el cliffhanger que vimos en la escena postcréditos de John Wick 4, con Akira (Rina Sawayama) acechando a Caine para vengarse por el asesinato de su padre. Al contar con la dirección de Yen, se espera que el filme suponga la suma de las coreografías ya de por sí espectaculares de la propiedad intelectual con las acrobacias del subgénero de las artes marciales.

Caine está programada para llegar a los cines en 2027.

¿Qué sabemos de ‘John Wick 5’?

Más allá de la confirmación del regreso de Reeves y Stahelski, John Wick 5 todavía se encuentra en fases tempranas de desarrollo, sin tener todavía una fecha de inicio para el rodaje. Se espera que pueda llegar a los cines en algún momento de 2028.