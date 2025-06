‘Ballerina’ se la pega en la taquilla: Ana de Armas protagoniza el primer fracaso de la saga John Wick

Ni siquiera la presencia de Keanu Reeves en el elenco ha conseguido paliar lo que parecía inevitable: Ballerina es el primer fracaso en la taquilla para la saga John Wick. Protagonizada por Ana de Armas, la cinta situada cronológicamente entre John Wick 3: Parabellum y John Wick 4 ha debutado muy por debajo de las expectativas pronosticadas por los analistas norteamericanos. Parte del desastre puede ser atribuible a los números de su competencia, destacando los números generados por el live action de Lilo y Stitch y por la despedida de Tom Cruise en Misión imposible: sentencia final. Eso sí, el futuro no es nada halagador para un repunte, pues en los próximos días aparecerán novedades en la cartelera que podrían terminar de socavar el spin-off de la franquicia protagonizada por Baba Yaga.

Ballerina y su taquilla han demostrado que quizás el mundo de sicarios creado por Derek Kolstad, no despierta el interés esperado sin una marcada presencia comercial del mercenario protagonista. Pues, aunque este aparece en el tráiler su presencia aboga más por el clásico fan service que por una necesidad demostrada en la propia narración. Ballerina se ha estrenado con 25 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y otros 26 millones fuera de sus fronteras, los cuales suman un total de 51 millones insuficientes para una producción que ha costado alrededor de 80-100 millones, sin contar los gastos de promoción comercial. Esto lleva a que la cinta dirigida por Len Wiseman debería lograr aunar en sus arcas al menos un total aproximado de 180 millones de dólares para que Lionsgate comience a ganar dinero con la entrega y no sufra pérdidas. Es decir que para que la tendencia decreciente que posee todo estreno no hubiese representado una debacle económica, Ballerina debería haber hecho una taquilla de entre los 100 y los 175 millones de dólares.

Mientras tanto, el largometraje de acción real del querido extraterrestre de Disney lleva más de 750 millones de dólares y sus datos confirman que quizás termine siendo la primera película del 2025 que rebase la cifra de los 1.000 millones en la cartelera mundial. Paralelamente, Sentencia final acumula unos 450 millones de dólares en el mercado internacional. Sin embargo y al igual que le ocurrirá a Ballerina, la llegada a los cines del remake live action de Cómo entrenar a tu dragón (12 de junio) y de 28 años después (20 de junio) seguramente corten cualquier progresión o tendencia en alza a la asistencia sobre dichos estrenos.

¿De qué trata la película?

La sinopsis oficial de Ballerina es la siguiente: «Eve Macarro es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestremiento de John Wick. En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del aseinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado».

Aparte de la actriz de origen cubano y de Reeves, el filme recupera a otros personajes de la saga como Winston (Ian McShane), la directora de la Ruska Roma (Anjelica Huston) y Caronte (Lance Riddick). Este último falleció tristemente el pasado 2023, por lo que sus escenas son todas póstumas debido a la extensa posproducción y reshoots que ha precisado el proyecto. El spin-off por otra parte, añade nuevas caras conocidas como Gabriel Byrne (Muerte entre las flores), Norman Reedus (The Walking Dead) y Catalina Sandino (Che: El guerrillero).

‘Ballerina’: una taquilla insalvable

Ballerina y su taquilla doliente podrían precipitar la cancelación o la pausa temporal del spin-off sobre el personaje de Caine (Donnie Yen) pretendido por Lionsgate y acelerar, el desarrollo de la confirmada John Wick 5. De Armas no está teniendo demasiada suerte con sus últimos proyectos a nivel comercial ni crítico, pues la nominada al Oscar viene de protagonizar Ghosting (2023), Aguas profundas (2022) y El agente invisible (2022). Películas que ni mucho menos han cubierto las expectativas que se tenía sobre ellas.

No obstante, este fracaso demuestra que a pesar de algunos éxitos en el campo del blockbuster como Una película Minecraft, ni siquiera las franquicias están a salvo del mal momento que vive el mercado de la exhibición. Ahí está como resultado la recaudación final de Thunderbolts. Aunque el próximo mes de julio, con el estreno de títulos como Jurassic Park: El renacer, Superman y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, la taquilla podría marcar uno de sus puntos históricos más altos en el inicio de este verano.