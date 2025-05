‘Lilo y Stitch’: esto es lo que el remake de acción real cambiará respecto a la película original

Si algo ha demostrado el reciente fracaso del live action de Blancanieves es que el público no quiere grandes cambios en sus cuentos clásicos. Sobre todo si esas transformaciones se ven forzadas y no poseen un cariño especial por el material original. Esta realidad de mercado que podría apreciar cualquiera, le está costando más de la cuenta a una casa del ratón que ha sido capaz de lo mejor y de lo peor con sus remakes de acción real. Aunque por suerte para el estudio, da la sensación que la nueva versión de «carne y hueso» de Lilo y Stitch no va a tener rival en la cartelera, por mucho que su director haya tenido que justificar ciertos cambios para con la película homónima de 2002.

Con un presupuesto que rondaba los 270 millones de dólares, la Blancanieves de Rachel Zegler sólo logró recaudar 202 millones, suponiendo una gran desastre económico que se veía venir de lejos, obteniendo además una de las peores valoraciones críticas que se le recuerdan a un filme de dicho género. Sin embargo, esa tendencia peyorativa manejada por la primera princesa Disney de la historia poco o nada tiene que ver con el apoyo y el movimiento fan que puede intuirse respecto a la adaptación de una de las criaturas más queridas de la compañía. La cual sumada a una agresiva campaña de comunicación promocional, lleva a pensar en Lilo y Stitch como uno de los grandes taquillazos del 2025. Pero esa situación y respeto por la cinta creada por Chris Sanders no está reñida con algunos cambios que Dean Fleischer-Camp, el nuevo director, consideró necesarios a la hora separar la narración del formato de la animación.

Los cambios de la nueva ‘Lilo y Stitch’

Uno de los principales motivos por los que algunos de los live action de Disney han fracasado tiene que ver con las expectativas generadas en la audiencia. Porque cuando la mayoría de los espectadores acuden al estreno de este tipo de películas, el hecho de conocer bien cómo se va a desarrollar la historia lleva a que cualquier cambio no sea demasiado bien recibido.

A veces, esos ajustes simplemente adecuan la película a las nuevas audiencias, intentando evitar cualquier tipo de ofensa que atente mínimamente contra la sensibilidad del espectador. Pero en este caso, Fleischer-Camp ha explicado que el principal cambio tiene que ver con la diferencia de ver la acción en la animación con el desarrollo tonal de la misma en el campo de la acción real y con el carácter destructivo que forma parte intrínseca de la naturaleza del Experimento 626.

«Todo su ser es destrucción, y gran parte de la comedia del personaje proviene de ese impulso. La violencia es realmente muy difícil de representar y se desarrolla de forma muy diferente. En una película de animación, podrías tener un coche de 10 coches realmente absurdo en la autopista, pero retaría a cualquier director de acción real a hacer un choque de 10 coches. y que sea divertido», le contaba el cineasta a Entertainment Weekly.

Por ello, en su traslado al campo de la acción real, Fleischer-Camp y su equipo averiguó la forma de que los elementos destructivos relacionados con el peludo personaje no fuesen tan viscerales: «Tuvimos que encontrar maneras de suavizar lo que no funcionaba en acción real, pero también encontrar cosas nuevas que pudiésemos hacer que la película animada no pudo».

Relaciones más humanas entre personajes

Sin entrar en cambios concretos respecto a la película original, el director avanzó que las relaciones entre algunos personajes tendrán un mayor trasfondo y serán en definitiva, más humanas. «Logramos orientar la película un poco más hacia la relación entre Nani y Lilo, pero espero que la gente no se dé cuenta de cuánto de nuestra película es nuevo con respecto a la original». Un punto de desarrollo entre roles que tiene que estar trabajado, pues parte del elemento dramático tiene que ver con que los servicios sociales quieren separar a la pequeña de su hermana mayor.

Lilo y Stitch se estrenará en la gran pantalla el próximo 23 de mayo. El nuevo elenco del filme tiene a Maia Kealoha y a Sydney Agudong como protagonistas principales. Tras ellas, encontramos a todo un casting de rostros conocidos, como Zach Galifanakis, Billy Magnussen, Courtney B. Vance, Hannah Waddingham, Tia Carrere y Jason Scott Lee. Lilo y Stitch será el último live action de Disney este 2025. Eso sí, en 2026 veremos el estreno de Cruella 2 y la adaptación al campo de la acción real para Vaiana.