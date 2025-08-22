Nicolas Cage podría ser el nuevo protagonista de la quinta temporada de ‘True Detective’

Nicolas Cage lleva varios años comandando proyectos interesantes y tremendamente sorprendentes, pero su eclecticismo interpretativo todavía tiene margen para dejarnos pasmados: el actor está sonando con fuerza para la quinta temporada de True Detective. Una mezcla inesperada y estimulante que podría despertar el interés general de la reconocida antología detectivesca. Los detalles de la trama todavía se desconocen, pero se espera el regreso de la showrunner Issa López, quien debutó como máxima responsable de la ficción en el anterior arco narrativo, True Detective: Noche Polar.

La serie original de HBO Max siempre se ha caracterizado por fichar a grandes y reconocidos actores para sus papeles protagónicos. Los primeros en aparecer fueron los irrepetibles Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Tras ellos, llegaron Colin Farrell, Vince Vaughn y Rachel McAdams. Después, la tercera continuación se apoyó en el doble ganador del Oscar, Mahershala Ali. Para la cuarta, la plataforma sustituyó a Nic Pizzolatto (creador original) por López, la cual apostó por un trasfondo más sobrenatural y por el subtítulo Noche polar, contando con Kali Reis y Jodie Foster, cuyo desempeño en la miniserie terminaría siendo el primer Globo de Oro para un protagonista en la saga. Ahora, Nicolas Cage podría ser el siguiente rostro que lidere True Detective 5 y lo cierto es que el rol no podía haberle llegado en un mejor momento.

Tras años condenado al ostracismo del filme de serie b, Cage volvió a ser tomado en serio a raíz del estreno de Pig, la ópera prima de Michael Sarnoski. El californiano no dejaría de liderar ese tipo de títulos que ni siquiera pasan por salas, pero poco a poco fue moldeando un resurgir a veces un tanto autoparódico, como en El insoportable peso de un talento descomunal, Renfield o Dream Scenario y otras, marcando actuaciones memorables del impacto de Longlegs. En 2026 dará vida a John Madden en el biopic Madden, donde compartirá pantalla con Christian Bale, siendo ambos dirigidos por David O. Russell. Ese mismo año, debutará en la pequeña pantalla asumiendo el rol del Spider-Man Noir, al que ya ha puesto voz en las dos cintas animadas de Sony Pictures. Si finalmente Nicolas Cage aparece en el seguimiento de True Detective, esta marcará su segunda aparición en una serie dentro de su carrera.

Nicolas Cage: ¿estará en ‘True Detective’?

Sabemos entre muy poco y nada de la quinta temporada de True Detective. Eso sí, se habla de una ambientación dentro de Jamaica Bay, Nueva York. Noche polar demostró que la propiedad intelectual estaba más viva que nunca a pesar de sus detractores, pues fue la temporada más vista en la historia de la ficción.

Entre tanto, Pizzolato ya rajó de la última temporada durante su emisión y recientemente insinuó que tenía una idea para volver a tener de regreso a McConaughey y Harrelson. IndieWire fue la primera en informar de la noticia, aunque por el momento HBO no se ha pronunciado de forma oficial.

Este 2025, Cage todavía tiene que estrenar Carpenter’s Son, una versión oscura de la crianza de Jesús de Nazaret donde aparecerá junto a Noah Jupe y FKA Twigs.