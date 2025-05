Avance de ‘Spider-Noir’: Nicolas Cage es el hombre araña en una serie en blanco y negro para Prime Video

Por mucho que el cine de superhéroes haya estado de capa caída en los últimos años, ciertas licencias prevalecen impertérritas debido a su relevancia mediática y comercial. Un reclamo que tiene como máximo exponente al hombre araña de Marvel y con el que ha funcionado incluso, hasta la explotación de las realidades alternativas de los multiversos. Espacio narrativo que permite desarrollos creativos enrarecidos, pero tan tremendamente estimulantes como el primer avance de Spider-Noir, la serie de Prime Video en la que Nicolas Cage asume el rol del vecino y amigo de Nueva York.

Esta adaptación evidentemente, no tiene nada que ver con la estética a la que el personaje nos tiene acostumbrados. Porque el sobrino de Coppola, lejos de dar vida a un joven Peter Parker, interpreta a un envejecido investigador privado en la Nueva York de los años 30, adaptando la serie de viñetas homónima publicada por Marvel en 2009. Aunque el rol no es una novedad para el ganador del Oscar, pues esta Spider-Noir protagonizada por Nicolas Cage no es más que el spin-off de la cinta de animación que protagonizó el personaje de Miles Morales para Sony Pictures, Spider-Man: Un nuevo universo (2018), la cual tuvo una secuela titulada Cruzando el Multiverso (2023). En ambas (en la segunda aparece muy brevemente), Cage puso su voz a una de las versiones del superhéroe que deben ayudar a Miles Morales a restablecer los diferentes multiversos. Originalmente titulada Noir, la serie fue anunciada por primera vez en 2023 bajo la producción de la MGM y Prime Video, incorporándose la estrella de Leaving Las Vegas (2024) de manera oficial al siguiente año y confirmando que no se trataría de una historia animada, sino una representación en acción real en blanco y negro que por lo visto, también podría estar disponible en una versión en color a la que no vemos demasiado fuste, sobre todo teniendo en cuenta su temática detectivesca.

‘Spider-Noir’: un Nicolas Cage en alza

La carrera de Cage ha dado un tremendo giro en los últimos años, escogiendo papeles que en cierta medida, bebían de lo estrafalaria que había sido su figura en internet. Desde interpretarse así mismo en El insoportable peso de un talento descomunal (2022) a asumir el rol de Drácula en Renfield (2023), pasando por su tenebroso villano en Longlegs (2024). Cage ahora mismo es un actor de culto y aunque pueda parecer una afirmación atrevida, este Spider-Man Noir le va como anillo al dedo.

Oren Uziel (La ciudad perdida) y Steve Lightfoot (El castigador) ocupan el puesto de productores ejecutivos y showrunners, mientras que Harry Bradbeer-ganador del Emmy-dirige los dos primeros capítulos de la serie. Tanto Uziel como Lightfoot desarrollaron la ficción junto al equipo que llevó a cabo Spider-Man: Un nuevo Universo; Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal. Vernon Sanders, responsable de contenidos de Amazon MGM Studios, ya celebró la expansión de este spin-off y la participación del actor en una entrevista el año pasado:

«Expandir el universo Marvel con Noir es una oportunidad única y especial, y nos honra traer esta serie a nuestros clientes globales de Prime Video. El talentosísimo Nicolas Cage es la elección ideal para nuestro nuevo superhéroe, y el experimentado equipo de producción, compuesto por Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal y el increíble equipo de Sony, se dedica a expandir esta franquicia de la forma más auténtica».

La Spider-Noir de Nicolas Cage se estrenará en 2026, con ocho episodios que tendrán una duración de aproximadamente 45 minutos. En Estados Unidos llegará antes a la plataforma de MGM + y después, tendremos el lanzamiento global a través de Prime Video. Aparte del protagonista, el elenco principal reúne a Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez y Jack Huston. Mientras que Lukas Haas y Michael Kostroff, entre otros, aparecerán como estrellas invitadas.

El futuro de Nicolas Cage

En la agenda fílmica de Nicolas Cage todavía está pendiente el estreno de The Surfer y el rodaje de su película biográfica de John Madden. El actor dará vida al hombre araña en el registro del cine negro a través de la serie y después, volver a encarnar al personaje doblándolo para Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Cage también tiene que estrenar The Carpenter’s Son, cinta donde da vida al padrastro de una versión malévola de Jesús de Nazaret.