El lugar donde se va a casar Anita Matamoros: «He decidido…»
Anita Matamoros quiere pasar por el altar para formalizar su relación
Después de estar una temporada fuera de España, la influencer se ha asentado en Madrid
Kiko Matamoros está invitado a la boda de su hija Anita, a pesar del distanciamiento
Jorge Rey confirma que no estamos preparados para lo que llega y alerta: a partir del viernes...
Destapan el peligroso edificio donde viven la madre y hermana de Michu: "Tiroteos"
«Hoy he decidido donde quiero casarme». Con esta simple frase, Anita Matamoros ha desvelado el lugar donde quiere pasar por el altar para formalizar la bonita historia de amor que está viviendo. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante.
La famosa creadora de contenido ha estado mucho tiempo enfadada con su padre, el colaborador Kiko Matamoros. Entre ellos había una serie de diferencias que parecían no tener solución, pero con el paso de los años el panorama ha dado un giro de 180º. Aunque Anita intenta no pronunciarse sobre este tema, fuentes cercanas aseguran que su relación con Kiko ha mejorado notablemente, tanto que el día de mañana fumará parte de la lista de invitados de su boda. No obstante, podría no ser el padrino porque Ana disfruta de una conexión muy especial con su hermano Javi, el hijo mayor de Makoke, así que es posible que sea el quién la lleve al altar.
Como decimos, la modelo ha sorprendido a sus seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, el lugar en el que sueña con casarse junto a su novio, el músico Johnny Garso. En una story publicada hace unas horas, compartió una imagen del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, confirmando que se había enamorado del templo. Este enclave histórico, situado en la provincia de Huesca, parece haber conquistado el corazón de la modelo, que no ha dudado en hacer pública su preferencia para un día tan especial.
Así es el sitio donde se casará Anita
El Monasterio Viejo de San Juan de la Peña no es un lugar cualquiera. Se trata de un templo románico con una historia que se remonta al siglo X, un antiguo monasterio benedictino femenino que fue, además, cuna del Reino de Aragón. Lo más impresionante de este espacio es su ubicación: está protegido bajo una enorme roca que le confiere un aspecto casi mágico, fusionando naturaleza y arquitectura de forma espectacular.
Este singular refugio histórico ha sido elegido en numerosas ocasiones por parejas que buscan un entorno con personalidad y un fuerte valor patrimonial para sellar su compromiso. Es precisamente esa atmósfera de solemnidad y belleza lo que parece haber cautivado a Anita, quien, con un solo gesto en redes, ha dejado claro que imagina su «sí, quiero» rodeada de la majestuosidad que ofrece este rincón de la Jacetania.
La elección no resulta del todo sorprendente si se tiene en cuenta que Anita Matamoros ha hablado en otras ocasiones sobre su deseo de casarse con Johnny Garso y de su intención de organizar una boda poco convencional. Aunque el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña es un lugar muy solicitado para este tipo de celebraciones, no deja de ser una elección singular por su imponente estética y su relevancia histórica. La mezcla de romanticismo y tradición que transmite el espacio encaja con la idea de una ceremonia especial, íntima y con un fuerte carácter personal. En este contexto, no es difícil imaginar que la influencer busque aprovechar cada rincón del monasterio como escenario para un evento que, más allá del compromiso en sí, sea una experiencia inolvidable tanto para ella como para sus invitados.
Una decisión importante
Por ahora, ni Anita ni Johnny han confirmado avances concretos en los preparativos de la boda, pero el hecho de que ella haya compartido públicamente este enclave como su elección soñada añade un elemento más de expectación. Muchos de sus seguidores ya imaginan cómo podría ser el gran día: un enlace celebrado bajo la imponente roca que cobija al monasterio, con el sonido del viento y el silencio del entorno como telón de fondo, y una decoración que respete la esencia del lugar. Si finalmente optan por formalizar allí su unión, el evento servirá para dar mayor visibilidad a uno de los patrimonios más valiosos de Huesca.
No podemos olvidar que la joven se ha posicionado como una de las influencers más cotizadas del momento, por eso su enlace matrimonial tendrá cabida absolutamente en todos los medios de comunicación y todo lo que haga se convertirá en noticia.
Anita Matamoros alcanza el éxito
Hubo mucha gente que no apostó por Anita Matamoros. Poco después de alcanzar la mayoría de edad decidió mudarse a Milán para estudiar moda, pero después regresó a España y sus detractores pusieron en duda su talento en la industria. Sin embargo, con el paso del tiempo ha demostrado que está perfectamente capacitada para crear contenido en las redes sociales, tanto es así que trabaja con las marcas más cotizadas del mercado.
No podemos perder de vista que Anita es hija de dos rostros muy conocidos en la pequeña pantalla: Kiko Matamoros y Makoke. Esa es la razón por la que algunos expertos aseguraron que su carrera iba a estar enfocada a la crónica social. No obstante, sus movimientos le han apartado de la prensa para posicionarla muy bien dentro el mercado de los creadores de contenido.
Temas:
- Famosos
- Kiko Matamoros
- OKD