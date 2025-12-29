Lo peor está por llegar y la AEMET manda un aviso importante para Nochevieja: «Mucha precaución»

La AEMET manda un aviso importante para Nochevieja, mucha precaución ante lo que puede pasar con un tiempo que puede convertirse en una dura realidad. Es importante estar preparados para un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con ciertas novedades que pueden ser las que nos marcarán con algunos detalles que pueden ser claves. Es hora de saber qué puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

La AEMET pide precaución ante este aviso para Nochevieja

Tal y como nos explican estos expertos desde su web: «Se prevé una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares. No obstante, aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que se prevén fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en regiones de la Comunidad Valenciana, siendo probable también intensidades fuertes en Baleares y litorales de Murcia y Almería, sin descartar los de Cataluña. Tenderán en general a cesar y a abrirse claros. Podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1400/1800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1200 m. al principio en la Ibérica sur. No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar. Nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte donde podrán ser engelantes. Se prevén ascensos en las temperaturas máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla anteriormente citadas de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mayor parte del país. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión: «Precipitaciones fuertes, con tormenta y probables acumulados significativos en la Comunidad Valenciana, también probables en Baleares y litorales de Almería y Murcia, sin descartar los de Cataluña. Nieblas densas y persistentes en el centro y oeste de la meseta Norte. Precipitaciones fuertes, con tormenta y probables acumulados significativos en la Comunidad Valenciana, también probables en Baleares y litorales de Almería y Murcia, sin descartar los de Cataluña. Nieblas densas y persistentes en el centro y oeste de la meseta Norte».