Entradas para Don Omar en Sevilla: a qué hora comienza la venta de entradas y cómo comprarlas

Hace unos días, los fans del género urbano fueron testigos de lo que podría catalogarse como uno de los anuncios del año. Y es que, en pleno mes de diciembre, Don Omar ha comunicado que realizará su última parada en España. El artista puertorriqueño comunicó que tiene pensado retirarse de la música el próximo 2026, a sus 48 años. Pero, antes de cerrar con broche de oro su carrera profesional, quiere recorrer el mundo una última vez. Por ello, a nadie dejó indiferente cuando eligió a Tenerife, Islas Canarias, como el único lugar para ser testigo de su despedida en España. Un anuncio que revolucionó por completo las redes sociales y que provocó que se colgase el cartel de sold out en tan solo una hora.

Don Omar es una de las grandes leyendas del reguetón, de eso no cabe duda. Y es que, no siempre se tiene la oportunidad de verle cantar en directo. Por ello, no es de extrañar que la avalancha de personas que hayan intentado hacerse con su entrada haya sido arrolladora. Una situación que ha llegado a oídos del intérprete de Danza Kuduro. Por ello, ha comunicado que habrá una segunda fecha en nuestro país. Un nuevo concierto que tendrá lugar en Sevilla, después de su paso por Canarias. Pero, ¿cuándo es la venta de entradas? ¿Cómo se pueden adquirir? ¡Te lo contamos!

¿A qué hora comienza la venta de entradas de Don Omar y cómo comprarlas?

El segundo concierto de Don Omar en España tendrá lugar el próximo 18 de julio del 2026 en el marco del Cook Music Fest. Las entradas del show en Sevilla saldrán a la venta este lunes, 29 de diciembre, a partir de las 12:00h (hora antes si resides en Canarias). A través de la página de Cook Music Fest, se pueden adquirir las entradas por Vivaticket o por Onebox.

De esta manera, tras estar en la cola virtual, se podrá proceder a la selección del tipo de entrada deseado. Todo ello para culminar con el pago. De momento, se desconoce el precio de las entradas. Pero, en el caso de querer ir, aconsejamos estar pendientes a la cola virtual. Pues, se prevé una gran demanda. Y es que, si tenemos en cuenta lo sucedido en Tenerife, donde se vendieron 40.000 entradas en una hora, en Sevilla sucederá algo similar.

Don Omar quiere hacer de este espectáculo por España uno de los más inolvidables. Por ello, ha dejado claro que no va a decepcionar con su puesta en escena. Y es que, el puertorriqueño cantará algunos de sus últimos sencillos. Pero, también y como no podía ser de otra manera, entonará algunos de sus grandes hits. Pues, en la memoria de todos los fans figuran canciones como Salió el sol, Dale don, Taboo, Dile, Ayer la vi o Pobre diabla, entre muchos otros. Sin lugar a duda, dos experiencias inolvidables. ¿Añadirá más fechas? ¡Estaremos pendientes!