Alexia Rivas, contundente con Olga Moreno tras su duro ataque: «No me sorprende»
"Ya la hemos visto dando golpes bajos", aseguró la periodista leonesa
El pasado viernes, durante la emisión de una nueva entrega de De Viernes presentada por Santi Acosta y Bea Archidona, los espectadores de Telecinco pudieron ser testigos de una entrevista de Olga Moreno. Entre otras cuestiones, la ganadora de Supervivientes 2021 aclaró el verdadero motivo de sus lágrimas en el plató de El tiempo justo. Es más, aprovechó para responder a las críticas recibidas por parte de varios compañeros. Entre ellos, Alexia Rivas y Miguel Frigenti. De hecho, la ex mujer de Antonio David Flores sorprendió al decir lo siguiente respecto a la periodista: «Quiero recordarle de dónde venimos cada uno. Yo no salgo detrás de una pantalla en directo como han hecho otras de mis compañeras con el amante de otra persona». Como no podía ser de otra manera, tras recordar las declaraciones de Olga Moreno en De Viernes y las delicadas palabras que le dedicó, Alexia Rivas no tardó en pronunciarse en Fiesta.
«Qué sorora, qué feminista…, pero, de verdad, no me sorprende de ella porque ya la hemos visto dando golpes bajos», comenzó respondiendo la leonesa. Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Desde hace ocho años, con 25 años, estando de reportera en esta casa, vengo de la facultad, de currar como una burra, que me lo he ganado todo con la carrera que me pagaron mis padres», aseguró, con contundencia. Pero no todo quedó ahí, puesto que Alexia Rivas aprovechó su paso por Fiesta, programa presentado por Emma García cada fin de semana, para añadir algo más: «Tú llevas veinte años con tu exmarido hablando de los demás y de vender tu vida y, aun así, parece que no has aprendido mucho porque dices que no tienes tablas. Yo no hice nada, estaba soltera y una persona estaba con dos personas», aclaró.
Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora quiso hacer hincapié en algo: «Le he dado la vuelta con mi trabajo. Estoy aquí desde hace seis años como colaboradora no por esa polémica, sino por mi trabajo». Todo ello mientras tuvo que hacer frente a un tenso enfrentamiento con Gloria Camila y Makoke, que no dudaron en defender a Olga Moreno.
Fue entonces cuando Emma García quiso dar su opinión sobre las «desafortunadas declaraciones» de la ex mujer de Antonio David Flores. Es más, ha dado un paso al frente a la hora de romper una lanza a favor de su compañera Alexia Rivas: «No me gusta lo que te ha dicho, porque te ha costado mucho superarlo, has sido valiente y ha sido difícil salir de esas historia».
Por si fuera poco, la presentadora de Fiesta no dudó en añadir algo más: «Creo que no ha medido, porque te podría haber dicho muchas cosas… pero esta parte es muy delicada. Creo que, siempre que te quieran hacer daño, lo harán por este tema. Afortunadamente, no te hace daño».
En cuanto a Miguel Frigenti, también quiso romper su silencio para responder a Olga Moreno tras las palabras que le ha dedicado en su entrevista en De Viernes: «Me reafirmo en todo lo que digo, porque lo que hago es opinar. Mi opinión es que Olga Moreno no habla y me fastidia mucho prepararme los programas y los realities y que llegue ella y se lo lleve calentito porque no habla…»
Acto seguido, el colaborador fue más allá: «Dijo que nosotros, sus compañeros, éramos un cero a la izquierda. Eso sí que es una falta de respeto. Para empezar, gracias a nosotros, se ha hecho un scoop de diez minutos. Ya parece que todo lo que se opine es faltar el respeto. No he insultado a Olga y si me ponen unas imágenes de ella llorando, tengo que opinar».