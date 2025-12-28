Ni a pleno sol ni a oscuras: éste es el mejor lugar para colocar la costilla de Adán en casa
Ni a oscuras ni a pleno sol
Antes que nada, debes tener en cuenta que no es fácil cuidar determinadas plantas. A veces nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que las plantas nos enseñan a tener en cuenta. La jardinería es una actividad que deberemos empezar a tener en consideración.
El mejor lugar para colocar la Costilla de Adán
Los expertos de Verdecora nos dan con una serie de detalles que deberemos empezar a tener en consideración en estos días:
- Luminosidad, fundamental para su desarrollo. El ambiente original en el que crece la monstera no se caracteriza, precisamente, por la luz. Como decíamos, es oriunda de selvas frondosas por lo que la luz está tamizada por las copas de los árboles. Este detalle no es menor. En realidad, marca mucho las necesidades de luminosidad de la monstera. Si bien necesita un espacio con buena luz, en ningún caso puede recibirla directamente. De hacerlo, el sol podría quemar sus hojas. A pesar de esto, lo curioso es que la monstera también se adapta a espacios poco iluminados. Eso sí: es importante saber que, aunque lo haga, ralentizará su crecimiento.
- Riego, uno de los cuidados de la monstera a vigilar. Es, de toda la lista de los cuidados de la monstera, probablemente el que tenemos que vigilar más de cerca. A pesar de lo que podamos pensar a priori, lo cierto es que es una planta que no necesita grandes dosis de agua. Es más: el encharcamiento es, precisamente, uno de sus grandes enemigos. Una razón de peso para que la reguemos con mucho tiento. El riego de la monstera depende, en gran medida, de aspectos como la temperatura del momento o el tamaño de la planta. Sin embargo, la pauta habitual es de uno o dos riegos semanales en verano y uno cada 15 días en invierno. Pero más allá de teorías, hay una regla de oro: es imprescindible que el sustrato esté siempre seco antes de volver a regar.
- Humedad ambiental y limpieza, crucial para la salud de sus hojas. No cabe duda: la espectacularidad de sus hojas es lo que hace de la monstera una planta increíblemente decorativa. Un buen motivo para que les prestemos la atención que necesitan. Solo así mantendrán su verde intenso característico y su firmeza. Utiliza nuestro abono hidratante para plantas verdes Marca Verdecora para tus plantas. Lograrlo pasa por tener en cuenta dos cuidados. Por un lado, aportar una cierta humedad ambiental. Si bien es cierto que no es imprescindible, la monstera agradece estar en un ambiente humidificado. También es posible pulverizarlas aunque, de optar por esta técnica, tendrá que ser en cantidades mínimas y solo cuando haga mucho calor. Además de este detalle, es imprescindible mantener sus hojas limpias. Una tarea que podemos llevar a cabo limpiándolas con un paño húmedo o, incluso, sometiéndolas esporádicamente a baños bajo el teléfono de la ducha.
- Temperatura, un aspecto secundario. Otro de los cuidados de la monstera que choca frontalmente con su carácter tropical. Y no nos referimos a la temperatura dentro de casa, espacio en el que no tendrán problema alguno para crecer con bienestar. Nos referimos, más bien, a que la tolerancia de forma puntual de la monstera al frío es increíble: soporta temperaturas de entre 0 y 5 grados. Quizás debido a esta increíble rusticidad es habitual verla en exteriores en zonas mediterráneas.