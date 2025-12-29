Persecución de película por el centro de Palma: huye de la policía con una moto robada y a gran velocidad

Las calles de Palma vivieron por momentos una persecución policial de película. Todo comenzó cuando varios agentes de la Policía Nacional observaron a un joven argelino conduciendo una motocicleta robada, sin casco y a gran velocidad por las calles del centro.

Al percatarse de la presencia policial, el joven emprendió una peligrosa huida realizando maniobras evasivas con la clara intención de escapar de los agentes, alejándose a gran velocidad en dirección a la calle Manuel Azaña. Durante toda la huida, el sujeto hizo caso omiso a las señales de tráfico y se saltó varios semáforos en rojo a pesar de las indicaciones que le daban los agentes.

De esta manera, el argelino puso en serio peligro tanto su integridad física como la del resto de viandantes y conductores con los que se iba cruzando. Al sospechar el que el varón habría cometido algún delito, los policías trataron de interceptarlo. En un momento dado, el joven se metió en un aparcamiento público, abandonó la motocicleta e inició una huida a la carrera por las calles adyacentes.

Finalmente, una patrulla que actuaba de paisano interceptó al joven cuando emprendía la huida, procediendo los agentes a practicar su detención preventiva. Realizadas las pertinentes comprobaciones de identificación se confirmó que la motocicleta con la que circulaba había sido sustraída horas antes.

Los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de hurto de uso de vehículo y un delito contra la seguridad vial, procediéndose a su traslado hasta dependencias policiales.

Posteriormente y una vez localizado el dueño de la motocicleta sustraída, le fue entregada por parte de los agentes.