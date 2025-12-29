Éste es el alimento que debes dar a tu perro: lo recomiendan los veterinarios y es muy beneficioso

Muchos dueños de perros buscan alternativas naturales para complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a snacks procesados. Entre estas opciones, el tomate destaca por sus propiedades nutritivas y su versatilidad. Aunque algunos propietarios lo ofrecen crudo o en trozos pequeños, también surge la duda sobre si realmente puede aportar beneficios a tu perro y bajo qué condiciones los veterinarios lo recomiendan.

Expertos en nutrición canina y veterinarios consultados por portales especializados como PetMD y el American Kennel Club (AKC) coinciden en que el tomate puede formar parte de un snack saludable para los perros siempre que sea maduro, se administre en cantidades moderadas y se respeten ciertas precauciones básicas.

Beneficios de dar tomate a tu perro

El tomate maduro contiene agua, antioxidantes y vitaminas que, consumidos de manera ocasional, pueden mejorar la dieta de tu mascota. Entre sus principales aportes destacan:

Antioxidantes , como el licopeno, que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

, como el licopeno, que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Hidratación , gracias a su alto contenido de agua, útil especialmente en días calurosos.

, gracias a su alto contenido de agua, útil especialmente en días calurosos. Vitaminas, como la C y algunas del complejo B, que refuerzan el sistema inmunológico y el metabolismo.

Además, por su bajo contenido calórico, el tomate maduro puede ser un snack ligero para perros que necesitan controlar su peso, siempre bajo supervisión.

Precauciones que debes tomar al dar este alimento

A pesar de sus beneficios, no todas las partes del tomate son seguras y conviene tomar ciertas precauciones:

Ofrecer únicamente tomate maduro, evitando los verdes, las hojas y el tallo, que contienen tomatina, potencialmente tóxica para los perros.

evitando los verdes, las hojas y el tallo, que contienen tomatina, potencialmente tóxica para los perros. Lavar bien el tomate para eliminar pesticidas o químicos en la superficie.

para eliminar pesticidas o químicos en la superficie. Administrar pequeñas cantidades y observar posibles reacciones digestivas como vómitos o diarrea.

y digestivas como vómitos o diarrea. Evitar salsas o tomates procesados, ya que suelen incluir sal, azúcar, ajo o cebolla, ingredientes peligrosos para los perros.

Los veterinarios recuerdan que el tomate debe ofrecerse como complemento ocasional y nunca como sustituto de la alimentación equilibrada diaria. Consumido correctamente, puede ser una forma natural, refrescante y saludable de añadir variedad a la dieta de tu perro.