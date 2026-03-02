Las 16 negaciones de Zapatero en el Senado: ni comisión por el rescate de Plus Ultra ni pagos del chavismo

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido este lunes, a instancia del PP, en la comisión de investigación de la trama PSOE en el Senado para ser interrogado sobre el rescate de Plus Ultra por el Ejecutivo de Pedro Sánchez; sus negocios con Análisis Relevante SL, empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, asesor de la aerolínea, y su relación con el chavismo. Aquí sus principales negaciones, que ha sido más numerosas que sus confesiones.

1. RESCATE DE PLUS ULTRA. -Zapatero ha sostenido que nunca ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el rescate de Plus Ultra y tampoco con ningún miembro del Ejecutivo, ni con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ni con el ex secretario de Estado Pedro Saura. «No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra», ha asegurado.

2. RELACIÓN CON KOLDO. -El ex presidente ha negado conocer a Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos. OKDIARIO publicó que García viajó en octubre de 2021 a Caracas para informar a la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que Zapatero sería el interlocutor del PSOE con el chavismo.

3. DELCYGATE. -Zapatero ha señalado que no habló con Delcy de su polémico viaje a España el 20 de enero de 2020. Sin embargo, se ha jactado de hablar con ella «todas las semanas». Sobre la noche de aquella escala ilegal, ha dicho: «Estaría seguramente en mi casa viendo una serie con mi mujer», ha ironizado

4. NO FUE FACILITADOR. -El ex jefe del Ejecutivo ha asegurado que «no he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca para Plus Ultra”, ha dicho con relación al controvertido rescate del Gobierno por 53 millones de euros. De esta manera, ha mantenido que no hizo de facilitador. «No, en absoluto», ha zanjado. También ha esgrimido que no conoce a ninguno de los socios de la aerolínea.

5. NINGUNA SOCIEDAD. -Zapatero ha negado tener sociedad alguna en «ningún lugar del mundo, ni en Kuala Lumpur». «Trabajo como autónomo para consultoras que me llaman», ha afirmado.

6. CHAVISMO. -«Nunca me he lucrado de Venezuela. No he recibido ni un euro del Gobierno de Venezuela ni de PDVSA», ha declarado Zapatero. «No he tenido ningún negocio sucio con Maduro», ha apostillado.

7. MINA DE ORO. -Asimismo, el ex líder del PSOE ha negado haber tenido una mina de oro de la narcodictadura chavista. En este sentido, ha leído una carta manuscrita del ‘Pollo’ Carvajal en la que el exjefe de inteligencia afirmaba que nunca se había preocupado de desmentirlo y que no habría tenido conocimiento de la existencia de esa mina.

8. EL ‘SOBRE’ DE ALDAMA. -Respecto al sobre de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que Delcy Rodríguez habría entregado al empresario Víctor de Aldama y que «podría tener pruebas de la financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista», Zapatero ha dicho que «Es una patraña absoluta». “Nunca le he hablado de ese sobre, no existe», ha afirmado.

9. RELACIÓN CON ALDAMA. -Zapatero ha negado haber hecho negocios con Aldama, afirmando que sólo ha coincidido con él «una hora y cuarto» en un vuelo de Venezuela a República Dominicana. «No tengo su teléfono», ha añadido. Según ha relatado, estando en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia venezolana, alguien del Gobierno de Nicolás Maduro le preguntó si tenía inconveniente en que le acompañara en el trayecto un empresario español y él accedió.

El senador Martínez-Maíllo (PP) muestra una información de OKDIARIO a Zapatero.

10. NINGUNA REUNIÓN. -El ex presidente ha relatado que viajó con Aldama en un avión de Conviasa, alquilado por el Ejecutivo venezolano, pero ha manifestado que no se acuerda de qué hablaron en el viaje. Junto a ello, ha asegurado que no le ha vuelto a ver. «Cero» relación, ha reiterado, negando también que se reuniera con el empresario en Caracas en un piso que supuestamente le habrían «cedido».

11. MEDIACIÓN ALTRUISTA. -Zapatero también ha aseverado que nunca ha cobrado por las «miles de horas» dedicadas a tareas de intermediación a favor del «diálogo» en Venezuela. Ha contado que en los primeros años de esta tarea astruista, según él, volaba directamente a Caracas, pero, según ha dicho, cuando la situación del conflicto se volvió más tensa, empezó a hacer escalas en República Dominicana.

12. CHIVATAZO. -El ex presidente ha negado que diera un chivatazo a su amigo Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante SL y asesor de Plus Ultra, sobre su detención por la Policía. No obstante, Zapatero ha admitido que él cobró en torno a medio millón de Análisis Relevante SL como consultor (70.000 euros de media, al año) y que esta firma también contrató a la agencia de marketing de sus hijas (Whathefav SL) por 198.000 euros.

Sobre Julio Martínez, ha reconocido que es su «amigo» y ha dicho que «nunca me pidió nada extraño». Este empresario fue arrestado el pasado dicimbre como lobista de Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo de capitales.

13. PANAMÁ. -Zapatero ha negado también que hubiese cobrado 10 millones en Panamá como comisión por el rescate de Plus Ultra, según declaró Aldama en el programa Horizonte de Iker Jiménez (Cuatro). «Ni voy a contestar», ha lamentado.

14. PRESIÓN A ÁBALOS. -El ex presidente del Gobierno ha negado que él «presionara» al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos para facilitar el rescate de Plus Ultra, como publicó OKDIARIO el pasado diciembre tras una conversación con el ex secretario de Organización del PSOE.

15. EMPRESAS DEL IBEX. -«No he tenido ninguna relación contractual con ninguna empresa del Ibex, he tenido propuestas pero no he estado en ningún consejo de administración. Otro sí lo han estado», ha señalado. «No he tenido nunca ningún requerimeinto ni de Hacienda ni del Sepblac», ha proseguido el ex presidente, afirmando que tampoco ha realizado ninguna gestión para Telefónica ni para la consultora Acento.

16. HUAWEI. Zapatero ha negado haber cobrado directa o indirectamente de Huawei (sí lo hicieron sus hijas), aunque ha dicho que conoce al empresario chino Fangyong Du, Miguel Duch, quien ha sido asesor estratégico del gigante chino. «No tengo que dar explicaciones con quién como», ha contestado el ex jefe del Ejecutivo, que ha incidido en que no iba a hablar de su «intimidad». También se ha refugiado en su «intimidad» para no desvelar si ha borrado en su teléfono móvil sus mensajes con Julio Martínez Martínez.