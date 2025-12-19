Aldama asegura que Zapatero cobró 10 millones en Panamá por el rescate de Plus Ultra

Víctor de Aldama, comisionista en la trama del ‘caso Koldo’, ha asegurado que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró en Panamá una comisión de 10 millones de euros por el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Según el relato de Aldama, él mismo fue testigo presencial de una reunión crucial en el Ministerio de Transportes en la que Zapatero se presentó para reunirse con el entonces ministro José Luis Ábalos. El comisionista asegura que estaba en el despacho contiguo junto a Koldo García, asesor de Ábalos, cuando se produjo el encuentro.

Durante una aparición en el programa Horizonte de Iker Jiménez, Aldama relata que la conversación entre Zapatero y Ábalos fue «acalorada», hasta el punto de que pudieron escuchar parte del intercambio desde el despacho de al lado. Según su versión, Zapatero llegó a imponer el rescate de Plus Ultra, y ante la negativa inicial de Ábalos, el expresidente le habría espetado: «No es algo que te esté pidiendo yo, es algo que está pidiendo el presidente», en clara referencia a Pedro Sánchez.

Aldama asegura que Zapatero se llevó 10 millones de euros de los 53 que pagó Sánchez por el rescate de Plus Ultra y se los ingresaron en Panamá.

El comisionista cuenta que Ábalos salió «muy enfadado» de la reunión y que, tras llamar al presidente del Gobierno, este le confirmó que tenía que rescatar Plus Ultra «sí o sí», sin más explicaciones.

Informes negativos

Aldama relata también un segundo episodio en el que Koldo García comunicó a Ábalos que los técnicos del Ministerio habían emitido un informe demoledor sobre Plus Ultra: la compañía no tenía aviones en propiedad, carecía de handling (asistencia en tierra) en los aeropuertos, no contaba con pasajeros suficientes y, en definitiva, «no se sostenía».

A pesar de ello, el presidente habría insistido nuevamente a Ábalos en que había que rescatar la aerolínea. Fue entonces cuando el ministro habría recurrido a la vicepresidenta María Jesús Montero, con quien según Aldama mantenía una relación de «pasión». Montero le habría tranquilizado diciéndole: «No te preocupes José, que yo me encargo de la SEPI y te vamos a ayudar».

La petición de un precontrato falso

El comisionista revela que Koldo García le pidió que, aprovechando sus contactos en Air Europa, solicitara a un lessor (arrendador de aviones) un precontrato antedatado para Plus Ultra de entre cuatro y seis aviones. El objetivo era adjuntar ese documento al expediente que se entregaría a la SEPI para justificar el rescate de 53 millones de euros.

Aldama asegura que se negó a hacer esa gestión, lo que provocó el enfado de Koldo García, quien le dijo que no entendía por qué no podía hacer «una simple llamada» para conseguir un precontrato que «igual se cumple o no».

«Ya estará contento el imbécil»

La parte más reveladora de las declaraciones llega cuando De Aldama relata que, una vez entregados los 53 millones de euros a Plus Ultra, se encontró con Koldo García «muy alegre» y este le dijo: «Ya estará contento el imbécil este (Zapatero) que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá».

Según Aldama, Plus Ultra habría realizado una transferencia de 10 millones de euros a Panamá en concepto de comisiones para el expresidente Zapatero. El comisionista añade que, «por la insistencia de Sánchez a Ábalos», entiende que esas comisiones también serían para el actual presidente del Gobierno.