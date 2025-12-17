Ábalos: «Delcy pidió ver a Zapatero fuera de Barajas»

Lo que sucedió en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas sigue siendo una incógnita. La polémica visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar territorio de la Unión Europea, arroja aún muchos puntos oscuros sobre las conexiones del Gobierno con la dictadura de Nicolás Maduro.

El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue uno de los protagonistas del caso Delcy, o Delcygate. Ahora, revela en exclusiva para OKDIARIO nuevos detalles de aquella noche. Por ejemplo, que la mano derecha de Maduro quiso reunirse en secreto con José Luis Rodríguez Zapatero. El ex presidente del Gobierno está ahora en el foco informativo por su implicación en el rescate de 53 millones a la aerolínea venezolana Plus Ultra.

El ex asesor de Ábalos, Koldo García, reveló también a este periódico -como se publicó en varias entregas este lunes y martes- que Zapatero se había hecho «muy millonario» gracias a sus negocios con la dictadura chavista. García concretó que el socialista «ha hecho negocios con PDVSA», la petrolera estatal, «colaborando en la exportación de petróleo».

El nombre del ex presidente del Gobierno sale también a la luz en la conversación con Ábalos sobre el misterioso aterrizaje en la terminal ejecutiva de Barajas, a bordo de un jet privado, de la sancionada Delcy Rodríguez. El ex ministro revela además que varias maletas se quedaron en España.

PREGUNTA.- ¿Qué puede decir del Delcygate? ¿Se bajaron maletas en Barajas?

RESPUESTA.- Vamos a ver, sí, pero no las 40.

P.- ¿Cuántas?

R.- No sé, yo vi un carro o dos. Una debía ser el equipaje del ministro de Turismo, que se quedaba porque participaba en Fitur y me imagino que llevaría folletos turísticos. Otra parte del equipaje siguió el viaje a Turquía, a las 7 de la mañana. Eso es lo que vi. Pero 40 maletas, jamás.

P.- ¿Qué nos puede contar de la relación de Zapatero y Venezuela?

R.- Bueno, la vicepresidenta de Venezuela no ocultaba su buena relación y la forma cariñosa y afectiva de referirse a él. En el tránsito, un poco alterado, que tuvo aquí ella, pidió que se le dejase estar unas horas y quería ver a Zapatero.

P.- ¿Quiso ver a Zapatero?

R.- Sí.

P.- ¿Y Zapatero la fue a ver al aeropuerto?

R.- No, no. Pidió ver a Zapatero fuera del aeropuerto. Comentó que en Roma no le habían puesto problema para estar unas horas…