¿Por qué no juega Lamine Yamal la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic?

Lamine Yamal no es titular en la semifinal de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. El extremo azulgrana no es uno de los 11 jugadores que saca de inicio Hansi Flick para este primer duelo por el primer título de la temporada, un trofeo que busca revalidar el Barça. El joven ya dio un aviso este martes, ausente en el entrenamiento debido a molestias, ejercitándose en el gimnasio sin el resto de sus compañeros.

Hansi Flick no quiere ser imprudente con ninguno de sus jugadores, mucho menos con un Lamine Yamal que es capital y que llegó a Yeda para la Supercopa entre algodones. El extremo tenía molestias en la previa y el entrenador alemán ha optado por darle descanso y no forzarle, pensando sobre todo en su descanso y total recuperación, pero sobre todo en la posible final del domingo, donde esperan estar los culés.

Lamine Yamal fue titular y jugó el partido completo ante el Espanyol (0-2). El derbi catalán fue un encuentro de mucha exigencia, muy físico, algo que pasó factura en el extremo, que llegó tocado y con molestias. Durante los días previos se evitó encender cualquier alarma pero, en el día previo al partido, en el entrenamiento en Yeda, Lamine se quedaba fuera de la sesión de entrenamiento normal.

El Barcelona se ejercitó este martes en Yeda con todos los convocados para la Supercopa de España exceptuando a Lamine Yamal. El extremo no saltó junto a sus compañeros al verde y se quedó en el gimnasio, realizando ejercicios de recuperación y prevención ante sus molestias.

Lamine Yamal ya fue protagonista la pasada temporada en las semifinales de la Supercopa de España. El extremo sí fue titular en las semifinales ante el Athletic de Bilbao, autor del 0-2 de los culés, tras un desmarque, entrada al área y buena definición para abrir brecha ante los leones.

Nico Williams tampoco es titular

Por su parte, en el Athletic de Bilbao también sorprende la ausencia de su jugador más importante, un Nico Williams que al igual que su amigo y compañero en la selección española, tampoco saldrá de inicio. Ernesto Valverde no le colocó de inicio para el partido ante el Barcelona, en su lugar en el frente de ataque están Navarro, Sancet, Berenguer e Iñaki Williams.

En principio, lo de Nico Williams es una decisión de Valverde, ya que el futbolista llegó sin problemas a esta cita. También fue titular en el partido previo a viajar a Jeda, ante el Osasuna, en el empate a uno en El Sadar del pasado sábado.

El dúo de jóvenes extremos de la selección española no estarán en esta primera semifinal de la Supercopa de España, ausencias de peso e importantes en ambos equipos que contará con balas diferentes para este partido. El último duelo entre ambos, en territorio culé, acabó 4-0 para el Barça con goles de Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) y Fermín.