Últimas noticias de Venezuela y Maduro tras el ataque de EEUU, en directo

El narcochavista Nicolás Maduro compareció este lunes, 5 de enero, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, fue el encargado de presidir la audiencia judicial de Maduro y su mujer, Cilia Flores tras ser capturados en Venezuela durante una operación militar de EEUU el pasado sábado 3 de enero.

Maduro se declaró «inocente» y dijo ser un «prisionero de guerra». «Soy el presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas», dijo ante el tribunal. El juez le interrumpió de inmediato, dejando claro que la audiencia no era el foro para discursos políticos ni alegatos propagandísticos.

Por su parte, Delcy Rodríguez, hasta la fecha vicepresidenta de Venezuela, ha tomado este lunes posesión como presidenta. Asume así las funciones de la jefatura de Estado hacia una transición tutelada por EEUU, tal y como aseguró Trump.

De igual manera, Donald Trump, protagonizó este lunes un discurso ante los republicanos en un evento en el Centro Kennedy de Washington en el que valoró la operación militar del pasado sábado. El máximo mandatario norteamericano tuvo palabras muy duras contra Maduro, al que acusó de haber matado a «millones de personas».

«Maduro es un hombre violento, ha matado a millones de personas. Tortura gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas que vamos a cerrar ahora», afirmó Trump.

El magnate se mofó además de la forma en que el capturado Maduro bailaba mientras que EEUU intensificaba sus amenazas contra él, y aseguró que lo intentaba «imitar». «Es un tipo violento. Se subía al escenario e intentaba imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas», dijo Trump.

El republicano, quien dijo que la operación fue «brillante» y «un éxito militar increíble», sacó pecho del poderío de las fuerzas armadas de su país: «Nadie puede hacer lo que hacemos nosotros. Nadie tiene la calidad de nuestras armas». Y dictó esta sentencia: «Estados Unidos ha vuelto a demostrar que tenemos el ejército más poderoso del planeta».