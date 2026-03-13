El aeropuerto David Ben Gurión, principal puerta de entrada y salida de Israel, funciona como un termómetro de la nación: refleja tensión, resiliencia y la vida cotidiana en un país que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. OKDIARIO es testigo del terror y rutina en el aeropuerto David Ben Gurión mientras Israel vive en guerra contra la dictadura de los ayatolás de Irán.

Sólo aerolíneas israelíes operan vuelos regulares, incluyendo El Al, Arkia, Israir y Air Haifa, con conexiones desde ciudades como Madrid, Nueva York o Múnich. Para los pasajeros, los retrasos y cancelaciones se han vuelto habituales, recordando que, incluso en guerra, Israel sigue funcionando a pesar de la guerra entre Jerusalén y Washington contra la dictadura de los ayatolás.

De pronto, los teléfonos móviles suenan con la alerta del Pikud HaOref, el comando nacional de emergencia: un misil iraní se dirige hacia territorio israelí. Inmediatamente, el protocolo de seguridad se activa y pasajeros y trabajadores se dirigen a los búnkeres del aeropuerto. Familias y viajeros se mueven con rapidez, pero con orden, como si cada gesto estuviera ensayado.

Minutos después, la alarma cesa. Los vuelos se reanudan, las pantallas muestran los horarios y la actividad vuelve a fluir, aunque la tensión persiste. Aviones de guerra permanecen estacionados junto a aeronaves civiles, recordando que el aeropuerto es un objetivo estratégico.

Mientras tanto, en Irán, Mojtaba Jamenei asume el liderazgo del régimen teocrático más duro del país, dejando dudas sobre su política exterior y su relación con el mundo, incluida la figura de Donald Trump.

A pesar de la guerra, la vida sigue. Entre los pasajeros, una mujer espera a un familiar, con un globo en forma de corazón que destaca entre la tensión del aeropuerto. Misiles y amenazas acechan, pero incluso en medio del conflicto, la vida insiste en abrirse paso. Los pequeños gestos —un abrazo, una llegada, una espera— se vuelven actos de resistencia y humanidad.