El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha alineado nuevamente con postulados chavistas al hablar de la operación de EEUU para capturar al narcodictador Nicolás Maduro. En este sentido, ha asegurado que ve un «precedente muy peligroso» en la operación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevada a cabo el sábado en Venezuela, esgrimiendo que fue una acción militar que «es a todas luces ilegal». Ha añadido que su objetivo es «apropiarse de los recursos naturales» de otro país.

En una rueda de prensa desde París, donde ha participado este martes en una reunión de la Coalición de Voluntarios, Pedro Sánchez ha condenado el ataque de Washington sobre Caracas, y ha defendido de nuevo el «orden internacional basado en reglas», que en su opinión es lo que permite que el mundo no se rija por «la ley de la selva».

Pedro Sánchez ha insistido nuevamente en que «la operación en Caracas supone un precedente terrible, un precedente muy peligroso, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones».

España, ha proseguido Sánchez, «cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas», y «evidentemente» tampoco puede aceptar que «se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo» como es el caso de Dinamarca y más concretamente de Groenlandia.