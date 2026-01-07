La próxima vez que no puedas abrir una botella con el tapón duro, usa las tijeras: casi nadie conoce este truco

Seguro que te ha pasado de intentar abrir una botella, que el tapón no ceda y acabar buscando un trapo, pidiendo ayuda o dejando la botella para más tarde. Hay una solución que suele estar en el cajón de la cocina, a la vista de todos, y casi nadie la usa para esto.

Las tijeras de cocina no sirven solo para cortar. Muchas incorporan un detalle que suele pasar desapercibido y que puede sacarte del apuro en segundos. Solo requiere saber cómo usarlas bien y en qué parte fijarse.

El detalle de las tijeras que te ayuda a abrir una botella difícil

Si observas tus tijeras de cocina, verás que no solo vienen con sus hojas afiladas. Entre los mangos, justo en el centro, suele haber una zona dentada, rugosa y sin filo. No está ahí por casualidad.

Esa parte está pensada para ejercer presión y ofrecer agarre. Cuando un tapón está demasiado duro, resbaladizo o mal ajustado, las manos no siempre son suficientes. Ese metal dentado de las tijeras se adapta mejor y evita que el tapón patine.

Coloca el tapón dentro de esa zona dentada, cierra un poco las tijeras para que quede sujeto y gira la botella con cuidado. No hace falta apretar fuerte. De hecho, cuanto más controlado sea el movimiento, mejor funciona. El tapón suele ceder sin esfuerzo extra.

Es especialmente útil con botellas de plástico, aceite o refrescos que llevan tiempo cerradas. También sirve cuando tienes las manos húmedas o frías y te cuesta hacer fuerza. Como esa parte no corta, el riesgo de hacerte daño es mínimo si lo haces con calma.

Otras funciones poco conocidas de las tijeras de cocina

Cuando sabes que esa zona dentada de las tijeras tiene gran utilidad, puedes sacarle más partido. Veamos algunos otros usos para los que te pueden servir.

Ten en cuenta que no todas las tijeras son iguales. Los siguientes usos funcionan mejor con tijeras de cocina robustas, pensadas para tareas variadas, no con modelos finos o de manualidades.

Abrir nueces y frutos secos duros : colocas la nuez entre los dientes, presionas poco a poco y se abre sin que salte en mil pedazos.

: colocas la nuez entre los dientes, presionas poco a poco y se abre sin que salte en mil pedazos. Aflojar tapas metálicas pequeñas : frascos de especias o botes con tapa muy ajustada se pueden girar usando el mismo sistema.

: frascos de especias o botes con tapa muy ajustada se pueden girar usando el mismo sistema. Sacar un corcho hundido : si una botella de vino abierta tiene el corcho muy metido, puedes sujetarlo con la zona dentada y tirar con cuidado.

: si una botella de vino abierta tiene el corcho muy metido, puedes sujetarlo con la zona dentada y tirar con cuidado. Romper cáscaras finas : algunos mariscos o huevos cocidos con cáscara dura se abren mejor con presión controlada que golpeando.

: algunos mariscos o huevos cocidos con cáscara dura se abren mejor con presión controlada que golpeando. Hacer presión sin cortar: al no tener filo, puedes apretar sin dañar el alimento ni estropear el utensilio.

Esta parte de las tijeras no necesita afilado ni mantenimiento especial. Su función es ser rugosa, no cortante. Por eso aguanta bien el uso y no pierde eficacia con el tiempo.

Al final, no se trata de aprender trucos raros, sino de entender mejor para qué están diseñados los objetos que ya usas. Las tijeras de cocina son un buen ejemplo de cómo algo cotidiano puede tener más utilidad de la que parece.