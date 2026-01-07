El juez Adolfo Carretero ha abierto juicio oral contra el ex portavoz parlamentario de Sumar y cofundador de Podemos, Íñigo Errejón, por un delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de finales de octubre de 2021.

El magistrado, en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, da un día a Errejón para que deposite una fianza de 30.000 euros para «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele».

El instructor, además, cita a Errejón el próximo 15 de enero a las 09:30 horas a fin de «emplazarle, requerirle y notificarle el auto de apertura de juicio oral». La fianza impuesta por el magistrado coincide con la petición efectuada por el letrado de la acusación particular, Alfredo Arrién de Paredes Abogados, que defiende los intereses de Mouliaá.

«Aprovecharse de su cargo público»

En su auto, el juez cita como agravante del presunto delito cometido por Íñigo Errejón, el aprovecharse supuestamente del cargo político y público «de enorme relevancia y poder» que desempeñaba.

«Concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en el investigado, como agravante del art. 22.7 del CP en el sentido de «prevalerse del carácter público que tenga el culpable» resultando acreditado que en el momento de suceder los hechos el investigado era Portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Sumar (partido integrante del Gobierno de Coalición) cargo público de enorme relevancia y poder, constituyendo este agravante a los efectos prevenidos en el Código Penal», cita el auto emitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

«Indicios de agresión sexual»

El juez considera que existen «indicios» de la comisión de un delito de abuso sexual, así lo mantiene desde que su auto de 14 de noviembre, en el que afirma que la declaración de la denunciante, Elisa Mouliaá, cumple los criterios de credibilidad exigidos por el Tribunal Supremo.

El magistrado sostiene que la instrucción ha revelado elementos suficientes para descartar un archivo anticipado. Según expone, las diligencias se iniciaron tras el atestado policial por un presunto delito de agresiones sexuales ocurrido en Madrid y atribuido a Íñigo Errejón. La denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, ha relatado tres episodios «de índole sexual» que, a juicio del instructor, podrían integrar «un delito contra la libertad sexual con carácter continuado».

Para ello, la instrucción judicial se apoya en los informes periciales de la víctima, sus declaraciones y los testigos periféricos que hablaron con Elisa Mouliaá en los días posteriores a la presunta agresión sexual.