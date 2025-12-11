Mouliáa desmonta con chats de 2021 el relato de Errejón: «Él me pidió perdón, sabía lo que hizo»

El abogado de Elisa Mouliáa ha presentado este martes un escrito de 68 páginas ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en el que desmonta punto por punto el recurso de la defensa de Íñigo Errejón contra la apertura de juicio oral en el que se enfrenta a 3 años de cárcel.

El documento aporta conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono de la actriz en las que ella misma comunicó a una amiga que el exdiputado «le pidió perdón», lo que, según su letrado, Alfredo Arrien Paredes, demuestra que Errejón «era plenamente consciente de lo sucedido» la noche del 8 de octubre de 2021. La denunciante traslada esos mensajes horas después de los hechos y no años después, cuando ha podido alterar su versión consciente o inconscientemente.

En conversaciones con una amiga, la actriz escribió que Errejón «le entró a saco», que «le paró los pies» y que le manifestó «que le estaba invadiendo». Pero el dato más relevante es que Mouliáa comunicó expresamente a su amiga que el político llegó a disculparse por su comportamiento.

«Si una persona se disculpa con otra por su conducta, necesariamente es consciente de lo sucedido», argumenta el escrito de la defensa. La petición de perdón contradiría la versión de Errejón, quien declaró en sede judicial que no percibió que la actriz no consintiera sus actos.

Testimonios que corroboran

El escrito destaca las declaraciones de seis testigos que han reforzado el relato de Mouliáa. La amiga que puso la casa para la fiesta, pese a la «animadversión» que, según el documento, mantiene actualmente hacia la denunciante, reconoció en sede judicial que la actriz le comunicó la noche de los hechos que Errejón «fue un baboso». También confirmó que Mouliáa le expresó que «no quiso», es decir, que no prestó consentimiento.

Otra antigua amiga de la actriz declaró que Mouliáa le transmitió «una sensación de quedarse bloqueada» en el ascensor del edificio donde se celebraba la fiesta. «Me dijo que no hubo tiempo de darle un beso, simplemente se cerraron las puertas del ascensor y tenía a este señor encima», relató ante el juez instructor.

El hermano de la actriz confirmó que Elisa les contó los hechos al día siguiente durante una comida familiar. Declaró que su hermana había bebido alcohol aquella noche y que presentaba resaca. El padre de la comunicadora recordó que cuando le llamó por teléfono para comunicarle que su hija menor tenía fiebre de 40 grados, Elisa «no reaccionaba» de forma normal, algo que le resultó extraño.

Otro amigo presente en la fiesta celebrada en casa en la que entró OKDIARIO, envió al día siguiente un mensaje a Mouliáa con la expresión «vaya melopea», confirmando el consumo elevado de alcohol. El propio Errejón reconoció en su declaración que sirvió copas a la denunciante.

El documento cuestiona la credibilidad de algunos testigos propuestos por la defensa de Errejón. Borja Valls, en cuya vivienda se celebró la fiesta, reconoció haber contactado con el ex diputado durante la instrucción para preguntarle «cuál era el plan» antes de declarar. Admitió haber mantenido «tres o cuatro» conversaciones por WhatsApp con Errejón, pese a que supuestamente no tenían relación previa más allá de aquella noche.

Pruebas periciales psicológicas

Dos especialistas en salud mental han respaldado el testimonio de la actriz. El psiquiatra forense José Cabrera concluyó que Mouliáa padecía un «estrés postraumático compatible con una agresión o abuso sexual pasado». El perito explicó que la actriz «tardó por miedo, por vergüenza, por el sentimiento de que iba a estar sola ante un personaje famoso».

El psicólogo José Miguel Capote elaboró un informe específico sobre la existencia o no de consentimiento. El perito concluyó que Errejón «ignoró señales de no consentimiento implícito que debieron haber sido percibidas como una negativa». El informe identifica «ausencia clara de consentimiento en seis episodios clave».

El terapeuta de Mouliáa declaró que la actriz le comunicó cuatro días después de los hechos que había tenido «un problema con un político». El profesional explicó que cuando le preguntó por esos hechos, Mouliáa «se cerraba», lo que significa que «no estaba preparada para hablar de esos hechos». Tras presentar la denuncia en octubre de 2024, el profesional confirmó que la actriz acudió nuevamente a consulta «bastante desestabilizada» por el impacto mediático.

Diferencia de móviles

Uno de los argumentos centrales del escrito es la diferencia de actitud procesal entre ambas partes. Mouliáa entregó voluntariamente su teléfono móvil para que fuera analizado por la policía judicial. Errejón, por el contrario, se ha negado a facilitar el suyo.

El documento señala que «se encuentra pendiente de resolver ante la Audiencia Provincial la solicitud relativa a la posible comisión de un delito de obstrucción a la justicia y un delito de desobediencia» por parte del ex político de Más Madrid, Sumar y Podemos. La defensa considera esta actitud incompatible con alguien que no tiene nada que ocultar.

El escrito también aporta extractos de conversaciones del año 2022 entre Mouliáa y su antigua amiga que demuestran que la relación entre ambas ya era mala mucho antes de la denuncia. Ella llegó a bloquear a Mouliáa en WhatsApp, lo que según la defensa refuerza la existencia de «animadversión» de la testigo hacia la denunciante y cuestiona su imparcialidad.

La representación legal de Mouliáa impugna expresamente las declaraciones y publicaciones en medios de comunicación que la defensa de Errejón ha aportado como prueba. «Las entrevistas no forman parte de la prueba practicada en instrucción ni en el acto del juicio oral», argumenta el escrito, citando jurisprudencia del Supremo que establece que «las notas de prensa son documentos que en modo alguno contienen verdades irrefutables».

El documento concluye solicitando que se desestime íntegramente el recurso de Errejón y se confirme la continuación del procedimiento hacia el juicio oral. «De las diligencias practicadas se concluye efectivamente la existencia de indicios de criminalidad», sentencia el texto firmado por el letrado Alfredo Arrien.

La Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse próximamente sobre si los elementos indiciarios reunidos durante la instrucción justifican la apertura del juicio. El auto recurrido, dictado el 14 de noviembre de 2025, abre el procedimiento abreviado contra Errejón por un presunto delito continuado de abuso sexual.