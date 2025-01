Elisa Mouliaá ha explicado ante el juez Adolfo Carretero cómo fue la presunta agresión sexual por parte del ex diputado Íñigo Errejón desarrollada tras la presentación de un libro. «Me besó metiendo la lengua en la boca y forcejeé con él mientras me empujaba en la pared», expresó la actriz este jueves a puerta cerrada, según el acta de la declaración judicial íntegra consultada por OKDIARIO.

La denunciante ha relatado «con seguridad» los detalles de los acontecimientos que, según su testimonio, tuvieron lugar durante una fiesta privada posterior al evento literario. Errejón se enfrenta a entre 1 y 4 años de prisión. Según la declaración judicial, Mouliaá afirmó: «Yo me aparté en el ascensor diciéndole que iba muy rápido y me besaba». Una vez en la fiesta, donde había unas 12 personas, la situación se complicó cuando, según su testimonio, el acusado «la cogió del brazo fuertemente y la llevó por un pasillo a una habitación». Fue, según dice, cuando sonaron Los Secretos y un amigo de Mouliaá le pidió bailar. El político de Sumar supuestamente se enfadó y le arrastró por un pasillo a un cuarto privado.

La declarante ha descrito que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol y que tiene «lagunas» sobre parte de lo ocurrido. Sin embargo, recuerda con claridad que fue presionada contra una pared y posteriormente empujada hacia una cama. «Le dije que estaba incómoda y violentada», ha manifestado, añadiendo que forcejeó con el agresor intentando salir de la habitación. Afirma que Errejón le tocó de forma no consentida y mostró sus partes íntimas. Mouliaá dice que tardó en denunciar porque hasta ahora no ha tomado «consciencia de la gravedad de lo sucedido».

Acta íntegra

A continuación, OKDIARIO reproduce el acta de la declaración judicial de forma íntegra:

«Él comienza a contestar sobre historias de Instagram un año antes de los hechos. Él le invitó a la presentación de su libro a finales de septiembre. Él le invita a ella a tomar algo en una cafetería en la calle Escalinata. Ella tomó una cerveza, no recuerda lo que tomó él. Estuvieron menos de una hora.

No tuvo conexión con él y le invitó por cortesía a una fiesta de su amiga y dijo que sí para su sorpresa y llamó a su amiga por si podía ir y le contestó que sí. Él pidió un taxi y él le puso unas condiciones, ella no supo reaccionar y se sintió bastante violentada. La primera interacción fuera de lugar lo interpretó como forma de bromear y de saltarse los pasos. Estaba bastante serio y luego pasó eso.

Le besó en la boca metiéndole la lengua. Ella se apartó y diciéndole que iba muy rápido, en ese momento no le dijo nada porque se abrió la puerta del ascensor. El piso era de Borja, el novio de su amiga Soraya. Él estuvo hablando con todo el mundo, bebiendo, bailando y hablando. Bebieron mucho para ella pues había sido madre hace un año y él le dio dos copas.

Su amigo Fernando quería bailar una canción de Los Secretos y Errejón puso dos canciones punkis. Eran unas 12 personas. No sabe si fue un ataque de celos, la cogió del brazo fuertemente y la llevó por un pasillo a una habitación. Cree que Fernando lo vio, creyeron que sus amigos que Errejón era su ligue.

No sabe si había cerrojo, él se cercioró que estuviera cerrada la puerta. Ahí empezó a tocarla por encima de la ropa en la pared y luego la llevó a la cama y le quitó el sujetador. Recuerda que había una luz blanca que le impactó. Cuando estaban en la pared le dijo que estaba siendo incómoda y luego la tira en la cama. Se sacó el miembro viril, no le bajó las bragas.

No recuerda cuánto duró porque estaba muy incómoda. Le dijo que se sentía violentada. Forcejeó con él levantándose azorada, intenta salir por la puerta y le dijo que se iban en veinte minutos. Ella recuerda que estaba muy ebria y que le daba todo vueltas y que tiene lagunas cuando salió de la habitación.

No ha dicho que estaba ebria porque le preguntaron por los hechos. No recuerda cuando salió de la habitación. Sólo recuerda que él la dejara salir y le dijera que se iban en 20 minutos. Tiene la imagen de él poniéndole la chupa y el bolso y decirle que el taxi llevaba esperándoles 5 minutos.

No entiende cómo ella se subió al coche con él. Tiene lagunas si fue un taxi. Su padre le llamó entonces porque su hija tenía 40 de fiebre. Él iba de copiloto y ella detrás. Cuando llegaron a su casa él le dijo que subiera para que le firmara el libro que no ha podido hacerlo. Ella estaba en shock y muy borracha. Bebió ron con limón, ella llevaba bastante tiempo sin beber, no había comido.

En su casa no le llevó a su habitación y le dijo que estaba sintiendo incómoda y que la dejara en paz, que se sentía super invadida y le dijo que él sí sí y que iba a llamar un taxi. Cuando se impuso y él cree que se asustó, se alejaron y fueron a buscar un taxi.

Él le vio muy frío. Al final le dijo que muchas gracias que esto le serviría para futuros encuentros y se fue a su casa y estuvo con su hija en la cama. Esto se los contó el 20 de octubre a todas sus amigas, a sus padres y a sus hermanos y a su amiga Soraya se le escribió por la mañana.

En ese momento no era consciente de que era una agresión y un delito. Le afectó mucho al año siguiente tomó pastillas antidepresivas, luego la psiquiatra le aconsejó un terapeuta y lo estuvo rumiando.

Antes de la presentación del libro quiso pasar a Telegram y los mensajes se eliminaban al minuto y le dijo que tenía ganas de conocerlo, que no paraba de pensar en ella. Al mes de los hechos le siguió escribiendo por Telegram y ella le contestó Whatsapp y le dijo que no te funciona el otro y ella se rió como diciendo qué cabeza tengo, y lo hizo para que quedara constancia.

Él le dijo que estaba en Murcia en el Mar Menor. Antes de esto no tenía nada contra él, sólo lo conocía por televisión. El 20 de octubre cuenta todo a sus amigas de las tres agresiones. Sus amigos fliparon, pero nadie le dijo que esto era un delito. Ella había quedado para conocerlo. Ella no habló con él, no hubo un tonteo. Con las condiciones le quedó bloqueada.

Se empiezan a seguir en redes sociales, estaba casada y estaban bien. A finales de agosto cuando vuelve de Australia y estaba mal con el marido empezaron por Telegram, con ganas de conocerlo, el flirteo fue solo que tenían ganas de conocerlo.

Ella llegó tarde a la presentación del libro, le mandó un mensaje que ganas de conocerle que se fuera a la cervecería. Cuando le dio el primer beso le dijo que iba muy rápido, le entró la risa y se abrió las puertas del ascensor. El reacciona como si no hubiera hecho nada malo. Entraron en la casa.

En la sala estaban Fernando, Errejón y ella, los demás estaban en el salón. En esos seis metros hasta la habitación, fue a la fuerza y no intentó zafarse y estaba muy borracha. Yo a su amiga Soraya le dijo que iba a la presentación que tenía ganas de conocerlo por eso pensarían que era su ligue.

El único acercamiento fue por una canción. Hizo como un gesto que si hubiera pestillo. Hizo un amago pero ella no puede recordar si hubo pestillo, sí que se cercioró que estaba cerrada la puerta. Ella recuerda que dijo que iba rápido y vio la luz blanca. Su reacción era muy fría (Errejón).

Tiene una laguna al salir la habitación y recuerda que él le dijo que vale que se iban en 20 minutos. No sabe por qué no comentó nada. No tiene imágenes y lo que recuerda es en el coche cuando su padre le llamó.

Él reacciona cuando estaban en su casa y ella se impone durante toda la noche. Ella se fue a su casa. Dos años más tarde cuando se divorció de su marido ella le pregunta que si conoce algún abogado para divorciarse pero no hubo contestación.

En el 2022 le felicitó su cumpleaños, 4 días después le dijo gracias y luego no ha habido contacto. Es la primera vez que le han agredido estando borracha. Se ha planteado si le habría echado algo en la copa.

Ella se pone mal y le cuenta todo a su psicólogo porque la psiquiatra le recomendó un terapeuta y es a su terapeuta a quién se lo ha contado. Ella no se habría imaginado que había tantas mujeres agredidas y entonces ella saca fuerzas y es cuando denuncia.

A preguntas de su letrado, dice que puede aportar todos los datos, domicilio y teléfono de sus amigos. Le dice que no denunció hasta que no estaba preparada. Le dijo que intentase encontrar su calmar para encontrarla fuerza para enfrentarse a ello. Recuerda que la llamada de su padre le hizo salir de la situación en que estaba. La interacción posterior fue para que él no negara que la conocía.

A preguntas de la juez: Elisa Mouliaá recuerda estaba más ebria de lo normal. Que todo esto no tiene un beneficio para ella todo lo contrario.

A preguntas del letrado acusación popular: Errejón lo hizo de forma agresiva y violenta, le metió la lengua hasta la campanilla. Estaban relativamente cerca. Él no le ha pedido perdón todavía.

A las 7 y pico de la mañana se lo cuenta a su amiga. Su amiga le dice que sí todavía estaba en la casa de él, y le dice que ha estado pero que ahora no. Va a Sanitas y le mandó sertralina. No sabe lo que él bebía pero cree que le dijo ron.

A preguntas del letrado de Errejón: tiene una captura del 2020 con Errejón pero él la eliminó, desconoce si él las tiene. El día de la presentación fue en Matadero Madrid, aunque la primera presentación fue en Getafe.

El propuso hablar por Telegram. Cree que fue él quien le propuso hablar por Telegram. El flirteo fue porque quería conocerle y que podía surgir algo. No fueron de carácter sexual».