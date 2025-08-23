El patrón de una patera detenido intenta huir saltando por la ventana de la Jefatura de Policía de Palma

Un joven que estaba en dependencias policiales detenido como presunto patrón de una patera con inmigrantes a bordo ha intentado huir este sábado de la Jefatura Superior de Palma saltando por una ventana del primer piso.

Según ha explicado la Policía Nacional, el incidente ha ocurrido sobre las 19.00 horas, cuando el chico se encontraba retenido aprovechando el momento en que se le estaba tomando declaración con su abogada.

Una vez en la calle, ha intentado huir pero finalmente ha sido interceptado por un ciudadano y agentes de la Policía Nacional que han logrado arrestarlo.

Una ambulancia se ha personado en el lugar y en una primera intervención no se han detectado lesiones graves, aunque el joven ha sido trasladado a un centro médico para su reconocimiento y valoración.

Hay que recordar que se encontraba detenido como presunto patrón de una patera con inmigrantes ilegales a bordo.