Desaparecidos 12 inmigrantes tras saltar al agua desde una patera cerca de la isla de Cabrera

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado de que 12 inmigrantes se encuentran en paradero desconocido después de haber saltado al agua desde una patera en la tarde de este pasado viernes cerca de la isla de Cabrera.

La embarcación fue rescatada a las 18.45 horas a unas 36 millas al suroeste de la pequeña isla y en ella viajaban 26 personas, según relataron los 14 inmigrantes magrebíes que estaban a bordo del cayuco.

En la operación de rescate han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Por otro lado, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Río Gallego), CUCO y Salvamento Marítimo han establecido un dispositivo de búsqueda en zona para tratar de localizar a los 12 desaparecidos.

Hay que recordar que el colectivo Caminando Fronteras, en base a la información que ha recibido por parte de familiares de los migrantes, tiene conocimiento de la desaparición de al menos dos embarcaciones que partieron en los últimos días de las costas de Argelia en dirección a Baleares y que no habían llegado a su destino.

La primera zarpó el pasado domingo y aparentemente llevaba 25 personas a bordo, todas ellas de origen magrebí. La responsable de la ONG, Helena Maleno, cree que podría ser la rescatada la tarde de este viernes con 14 supervivientes y 12 desaparecidos.

Este mismo viernes, ha señalado la activista, recibieron otro aviso de familiares alertando de que una segunda patera con 26 personas a bordo podría haber desaparecido durante el trayecto migratorio y lo pusieron en conocimiento de las autoridades, recoge la agencia Europa Press

A bordo de esta embarcación iban, aparentemente, 18 personas de origen magrebí y ocho somalís. Entre estos últimos habría seis mujeres.