Robos, destrozos y suciedad en la Estación Marítima de Palma donde el Gobierno concentra a los inmigrantes

El hall que el Gobierno de Pedro Sánchez ha habilitado para concentrar al gran número de inmigrantes ilegales llegados a Baleares en patera mientras esperan su traslado a la Península se ha convertido en pocas horas en un nido de suciedad, destrozos abundantes de las instalaciones y una marabunta de robos tanto dentro de la Estación Marítima como en los comercios de alrededor.

De hecho, seis ilegales han sido sorprendidos robando en un centro comercial próximo, concretamente en Porto Pi. Dos han sido detenidos. Los otros cuatro han logrado escapar de la Policía.

Los trabajadores de la Estación Marítima de Palma y los de las navieras que operan en ella ya han empezado a mostrar miedo ante la actitud agresiva de las decenas de inmigrantes que se acumulan en el hall número tres de las dependencias portuarias. Son inmigrantes ilegales llegados en patera en las últimas horas y que aguardan allí el tránsito hasta la llegada de los buques comerciales que los llevarán a la Península.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, fue quien ordenó la adecuación de estas instalaciones para el uso de los inmigrantes, pero se olvidó de la vigilancia policial.

Los inmigrantes ilegales aguardan allí sin apenas control policial. De hecho, entran y salen cuando y como quieren. Y las consecuencias de esta situación ya se han empezado a notar.

Los sanitarios han sido destrozados, la suciedad y maltrato a las instalaciones es muy evidente, han empezado las peleas entre ellos y lo que más miedo infunde entre el personal: han empezado los robos a cara descubierta. Se han denunciado robos en tiendas de la propia Estación Marítima pero también fuera de ella, según ha podido saber OKBALEARES.

La Policía Nacional ha detenido esta mañana a dos de estos inmigrantes al ser sorprendidos robando en el conocido centro comercial Porto Pi, ubicado a escasos metros de la Estación Marítima. Los ladrones eran seis pero cuatro de ellos han conseguido zafarse de la persecución policial.

La inseguridad y el temor es muy evidente en esta zona. También lo es la mala imagen. Justo mientras se producen todos estos hechos, este miércoles está atracado en el Puerto de Palma, a muy pocos metros del hall de los destrozos y los robos,’ el imponente crucero de lujo Ritz Carlton Luminara. Las imágenes que muestra OKBALEARES es lo primero que ven al desembarcar los miles de cruceristas que visitarán Palma y que viajan en este y otros cruceros de similares características.