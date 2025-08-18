Cánticos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en las fiestas de San Bartolomé, cerca de La Mareta

Las fiestas del municipio de San Bartolomé, en Lanzarote, dejaron una de las escenas de lo que va de verano con cánticos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llaman «¡hijo de puta!» durante las fiestas patronales de la localidad. San Bartolomé se encuentra a sólo un cuarto de hora de trayecto en coche del Palacio Residencial de la Mareta, en el que se hospeda el jefe del Ejecutivo junto a su familia este verano.

Las imágenes pertenecen al pasado fin de semana, cuando en una carpa en la que permanecían cientos de personas, el grito contra el presidente del Gobierno se levantó por encima de la orquesta musical y muchos de los asistentes clamaron contra Pedro Sánchez a escasos kilómetros de su localización actual, en la Residencia Real de la Mareta, el destino preferido el líder del PSOE para pasar cada año sus vacaciones estivales.

«¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» se puede escuchar de forma nítida en un lugar en el que el ruido habitual de unas fiestas patronales no pudo frenar a todas las personas que se lanzaron a cantar en protesta contra el presidente del Gobierno, a sólo 15 kilómetros de la Residencia Real de la Mareta.

Las imágenes de cánticos en contra de Pedro Sánchez se han repetido en diferentes ubicaciones de España en los últimos meses, y parecen incrementar a medida que los casos de corrupción acorralan al presidente del Gobierno. La gestión del transporte, de la crisis eléctrica o de los incendios que arrasan la Península Ibérica en las últimas semanas también colaboran al clima de crispación que viven los ciudadanos y que, en casos como el vivido en las fiestas de San Bartolomé (Lanzarote), se convierten en cantos de protesta contra el jefe del Ejecutivo.

Sánchez, blindado en La Mareta

OKDIARIO ha podido captar imágenes tanto de Pedro Sánchez como de la madre del presidente del Gobierno, Magdalena Pérez-Castejón, en las dependencias interiores de la Residencia Real de La Mareta. En su verano más complicado, acorralado por la corrupción e inmerso en una crisis provocada por los numerosos incendios que asolan numerosos territorios de España, Sánchez ha permanecido blindado en este paradisiaco enclave, propiedad del Patrimonio Nacional, acompañado de su familia, ya que además de sus padres, también le acompañan su mujer, Begoña Gómez, y sus hijas.

Sánchez ha reducido al máximo sus apariciones públicas en agosto y sólo el domingo se trasladó a las zonas más afectadas por los incendios, en Orense y León. En un principio, en La Mareta le acompañaban su mujer y sus hijas, mientras que los padres del secretario general del PSOE se alojaron en un hotel de costa Teguise, muy próximo al Palacio de La Mareta. Se desconoce hasta cuándo estarán alojados en esta residencia, que Pedro Sánchez elige para pasar sus vacaciones desde que llegó a La Moncloa en 2018. La previsión es que el líder socialista permanezca en Lanzarote hasta casi finales de mes.