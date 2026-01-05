Andalucía cierra 2025 con más autónomos que parados por primera vez en su historia

Andalucía cierra 2025 con un hito inédito: por primera vez hay más autónomos que parados. La comunidad suma 592.000 trabajadores por cuenta propia frente a 583.000 desempleados (su mejor cifra desde 2007), según los datos difundidos este lunes por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El número de autónomos creció en Andalucía en 8.961 personas durante el último año (+1,5% interanual), dentro de un incremento nacional de 39.002 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La región que lidera Juanma Moreno concentró el 23% de ese crecimiento total y se situó como una de las cuatro comunidades que impulsaron la subida, junto a la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, que en conjunto explican el 85% del aumento nacional.

Por provincias, siete cerraron el año en positivo. Málaga lideró el crecimiento con 4.881 nuevos autónomos (+3,5%), seguida de Sevilla (+1.936; +1,6%), Granada (+928; +1,3%) y Almería (+573; +0,9%). También crecieron, aunque más discretamente, Jaén (+316; +0,7%), Cádiz (+245; +0,4%) y Córdoba (+184; +0,3%). Sólo Huelva registró una caída, con 102 autónomos menos (-0,3%).

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha atribuido el buen comportamiento general al dinamismo de la región, pero alertó del contexto fiscal y regulatorio: «Para mantener este empuje necesitamos apoyo del Gobierno central. Teníamos muchas promesas, especialmente en Seguridad Social, pero no ha mejorado nada. Todo lo contrario: en 2025 ha aumentado la carga impositiva y la incertidumbre, y eso ha conseguido cabrear a los autónomos». A su juicio, «si no hay cambios radicales», 2026 llegará «con más incertidumbre».

Además, ATA ha alertado de la pérdida de autónomos en los «sectores tradicionales». El comercio perdió 2.457 afiliados (-1,7%), lo que equivale a siete cierres al día a lo largo del año. También descendieron el transporte (-670) y la industria (-145). En contraste, la agricultura cerró el ejercicio en positivo y ofrece «un respiro».

Con estos datos sobre la mesa, Amor ha llamado a los andaluces a apoyar al pequeño comercio, «que da vida a nuestras calles y municipios», para evitar la destrucción de empleo y de servicios de cercanía, especialmente en estas fechas marcadas por las compras y el aumento de la actividad.

En cifras absolutas, de los casi 9.000 autónomos más que registró Andalucía en el último año, el 70% se dedican a uno de estos tres sectores: actividades profesionales y técnicas (+2.683), construcción (+2.344) o información y comunicación (+1.305).

Por sexos, el avance fue equilibrado en términos absolutos. Las mujeres sumaron 4.681 nuevas autónomas (+2,2%), mientras que los hombres aumentaron en 4.280 (+1,2%).