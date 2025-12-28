La Seguridad Social lo confirma: ésta es la tabla de las cotizaciones de los autónomos en 2026

A pocos días de que acabe el año, la Seguridad Social ha dejado claro que las cuotas a pagar por parte de los autónomos en 2026 no van a variar a pesar del aumento que muchos estaban temiendo. El Gobierno ha optado por prorrogar la tabla vigente y mantener exactamente los mismos importes para el próximo año, una decisión que se tomó en el último Consejo de Ministros y que llega tras meses de negociaciones fallidas. La noticia, lejos de ofrecer claridad a largo plazo, vuelve a situar al colectivo en un escenario de transición constante. Repasemos entonces cómo es la tabla de las cotizaciones de los autónomos y cómo va a ser para 2026.

Las cotizaciones de los autónomos en 2026 serán, de momento, las mismas que en 2025, dejando así congelado el sistema que sigue en plena adaptación. Desde que el modelo de cotización por ingresos reales entró en vigor en 2023, cada ejercicio ha traído ajustes y nuevas propuestas que sin embargo, se ha topado con la falta de consenso político y el rechazo de las asociaciones de autónomos a las subidas constantes, especialmente las planteadas para 2026 y que dejaron al Ejecutivo sin margen para una reforma real. La prórroga evita un debate parlamentario que podría haberse saldado con un rechazo de la mayoría necesaria para aprobar cualquier incremento de cuota pero lo cierto es que el problema no desaparece. Con el año prácticamente cerrado y un calendario transitorio que se extiende hasta 2032, el mantenimiento de la tabla de cotización parece más un apaño temporal que una apuesta de estabilidad. Mientras tanto, miles de autónomos siguen reclamando certezas en un sistema donde regularizar ingresos, prever rendimientos y ajustar tramos continúa siendo una tarea compleja.

Así quedan las cotizaciones de los autónomos para 2026

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado públicamente que la tabla de las cotizaciones de los autónomos para 2026 será exactamente la misma que la aprobada para 2025. Es decir, que no habrá subidas de cuotas ni modificaciones en los tramos. La decisión se engloba en la prórroga del llamado escudo social, aunque la lectura que hace buena parte del sector es distinta: el Gobierno no ha logrado el apoyo suficiente para sacar adelante una reforma.

Las asociaciones de autónomos llevaban semanas denunciando que las propuestas iniciales incluían incrementos mensuales de entre 17 y 206 euros, según el tramo de ingresos. El rechazo fue unánime y obligó al Ministerio a replantear la iniciativa, proponiendo una alternativa más moderada con subidas entre el 1% y el 2,5%. Aun así, tampoco hubo acuerdo. Sin el respaldo parlamentario, especialmente de grupos como Junts, la reforma quedó descartada.

Tabla de cotizaciones para autónomos en 2026

Aunque no se podrá publicar la tabla como tal, sí es posible detallar los tramos de forma clara. Esta es la relación de cuotas mínimas, idénticas a las vigentes en 2025:

Rendimientos de hasta 670 euros: 200 euros.

200 euros. De más de 670 a 900 euros : 220 euros.

: 220 euros. De más de 900 a 1.166,70 euros : 260 euros. De más de 1.166,70 a 1.300 euros : 291 euros.

: 260 euros. : 291 euros. De más de 1.300 a 1.500 euros: 294 euros.

294 euros. De más de 1.500 a 1.700 euros: 294 euros.

294 euros. De más de 1.700 a 1.850 euros: 350 euros.

350 euros. De más de 1.850 a 2.030 euros : 370 euros.

: 370 euros. De más de 2.030 a 2.330 euros: 390 euros.

390 euros. De más de 2.330 a 2.760 euros: 415 euros.

415 euros. De más de 2.760 a 3.190 euros: 440 euros.

440 euros. De más de 3.190 a 3.620 euros : 465 euros.

: 465 euros. De más de 3.620 a 4.050 euros: 490 euros.

490 euros. De más de 4.050 a 6.000 euros: 530 euros.

530 euros. Más de 6.000 euros: 590 euros.

El tramo reducido sigue englobando a quienes declaran rendimientos entre 670 y 1.166,70 euros. Por encima de esa cantidad se activa la tabla general, cuyo diseño progresivo seguirá rigiendo 2026 sin modificaciones.

La única subida llega por el MEI

Aunque las cuotas se mantienen intactas, hay un elemento que sí cambia. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que se aplica a todos los trabajadores para reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones, subirá del 0,8% al 0,9% a partir del 1 de enero. Es un incremento que no depende de la tabla de autónomos, pero que afecta igualmente a su cotización final. El MEI funciona como un pequeño recargo vinculado a los ingresos del trabajador, independientemente de que sea asalariado o autónomo. No modifica el tramo elegido ni el importe base, pero sí incrementa ligeramente el coste total de cotizar.

Un sistema que sigue en transición

El modelo de ingresos reales continúa en pleno despliegue. Entre 2024 y 2025 se han ido ajustando los tramos, con un calendario transitorio que se prolongará hasta 2032. El objetivo es que, cuando termine este periodo, la base de cotización refleje de forma más precisa los rendimientos de los autónomos, evitando diferencias tan acusadas como las que existen hoy entre la pensión media del Régimen General y la de los trabajadores por cuenta propia, una brecha que supera todavía los 650 euros mensuales.

Esa transición supone que cada año puedan producirse revisiones. Durante 2026, los autónomos mantendrán la posibilidad de cambiar de tramo hasta seis veces al año. También seguirá vigente la tarifa plana de 80 euros para los nuevos autónomos durante los primeros doce meses de actividad, así como el sistema de regularización de cuotas al finalizar el ejercicio, cuando la Seguridad Social cruza datos con Hacienda para ajustar lo cotizado a los ingresos reales obtenidos.