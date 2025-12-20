El Supremo marcará un precedente: decidirá si el ahorro del sueldo o pensión puede ser embargado

El Tribunal Supremo ha abierto un debate jurídico de gran calado que afecta directamente a miles de ciudadanos que tengan deudas pendientes. El alto tribunal deberá aclarar si la Agencia Tributaria puede embargar el dinero que una persona ha logrado ahorrar de su sueldo o de su pensión, incluso cuando esos ingresos mensuales están protegidos por ley por ser inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

La cuestión no es menor. Muchas personas con pensiones bajas o sueldos ajustados consiguen, con esfuerzo, guardar una pequeña cantidad de dinero en su cuenta bancaria. Hasta ahora, la protección legal se centraba en el ingreso mensual, pero no estaba del todo claro qué ocurría con ese remanente cuando no se gasta íntegramente. Ante esta laguna, el Supremo ha decidido intervenir. Lo hará tras admitir dos autos, uno fechado el 17 de septiembre y otro más reciente, del 3 de diciembre, con el objetivo de fijar jurisprudencia y zanjar definitivamente si ese ahorro acumulado puede ser objeto de embargo por parte de Hacienda.

El Tribunal Supremo decide si el ahorro del sueldo o pensión puede ser embargado

En la actualidad, la normativa establece con bastante claridad qué parte de los ingresos está protegida. La Ley General Tributaria, en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil, determina que los sueldos, salarios y pensiones que no superen el Salario Mínimo Interprofesional son inembargables.

Cuando el ingreso mensual supera el SMI, sí se permite el embargo, pero sólo sobre la parte que excede ese umbral y aplicando distintos tramos. Es decir, no se puede embargar todo el sueldo, sino únicamente un porcentaje del exceso, con límites progresivos en función de la cuantía.

El problema surge cuando ese dinero protegido no se gasta por completo y permanece en la cuenta bancaria. La ley no especifica con claridad si ese remanente conserva la protección original o si, por el contrario, pasa a considerarse saldo disponible y, por tanto, embargable.

El caso concreto que ha llegado al Supremo

El auto más reciente, el del 3 de diciembre, parte de un caso muy concreto que ilustra bien el conflicto. El ciudadano afectado cobraba una pensión mensual de 966 euros, una cantidad claramente inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente en 2024, que era de 1.134 euros mensuales.

Hacienda dictó una diligencia de embargo por una deuda de 293 euros derivada de sanciones de tráfico. El embargo se realizó sobre los 568 euros que el contribuyente tenía en su cuenta bancaria en ese momento.

Ese dinero no procedía de ingresos extraordinarios ni de otras fuentes, sino del ahorro generado por no haber gastado íntegramente la pensión del mes anterior. Es decir, se trataba de un remanente de un ingreso que, en origen, era legalmente inembargable.

Una cuestión sin jurisprudencia clara

El propio Tribunal Supremo reconoce en su auto que, aunque ha abordado en otras ocasiones la inembargabilidad de sueldos y pensiones, nunca ha fijado doctrina sobre qué ocurre cuando en la cuenta corriente queda un saldo procedente de ingresos anteriores inferiores al SMI.

Según señala el alto tribunal, el asunto no se halla definitivamente resuelto y existe un interés casacional objetivo para formar jurisprudencia. En concreto, el Supremo quiere determinar si, en una cuenta en la que se ingresan habitualmente sueldos o pensiones inembargables, el saldo disponible en el momento del embargo puede ser requisado en su totalidad, con independencia de su origen.

La pregunta clave es si ese dinero sigue teniendo la naturaleza protegida del ingreso original o si pierde esa condición una vez transcurrido el tiempo y pasa a ser considerado un simple saldo bancario.

El criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central

Antes de que el Supremo haya entrado a resolver, el Tribunal Económico-Administrativo Central ya se pronunció sobre este tipo de situaciones. En una resolución dictada el pasado mes de junio, el TEAC concluyó que ese ahorro procedente de una pensión inferior al SMI debía considerarse inembargable.

Este criterio respalda la idea de que la protección legal no desaparece por el mero hecho de que el dinero no se haya gastado en el mismo mes en el que se percibe. Sin embargo, esta interpretación no ha sido aplicada de forma uniforme, lo que ha dado lugar a embargos controvertidos como el que ahora analiza el Supremo.

Una decisión con impacto directo en miles de contribuyentes

La resolución que adopte el Tribunal Supremo marcará un antes y un después. No sólo aclarará la actuación de la Agencia Tributaria en estos casos, sino que afectará directamente a pensionistas y trabajadores con ingresos bajos que mantienen pequeñas cantidades de ahorro en sus cuentas.

El fallo servirá para unificar criterios y establecer un marco claro sobre hasta dónde llega la protección del SMI y cuándo el dinero puede considerarse embargable. Hasta entonces, la incertidumbre sigue abierta y el precedente que se fije tendrá un impacto real en la economía diaria de muchas personas.